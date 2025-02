Kiên Giang: Tiếp nhận công dân mắc bẫy lừa đảo, khởi tố tội danh tàng trữ vũ khí

Tiếp nhận nhiều công dân bị lừa đảo do phía Campuchia trao trả

Ngày 7/2, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tiếp nhận 24 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả tại cột mốc 313 thuộc Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, thành phố Hà Tiên.

Đây là những trường hợp bị lừa đảo sang nước ngoài làm việc trái phép và bị lực lượng chức năng Campuchia phát hiện bắt giữ, trao trả về nước.

Theo kết quả xác minh ban đầu, nhóm công dân này đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, đa phần là người trẻ, mong muốn tìm kiếm việc làm thu nhập cao. Lợi dụng tâm lý này, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng mạng xã hội để dụ dỗ bằng những lời quảng cáo hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", "không cần kinh nghiệm", "thu nhập nghìn đô"…

Sau khi chiếm được lòng tin, các nạn nhân bị đưa sang Campuchia qua đường tiểu ngạch hoặc chỉ dẫn nhập cảnh hợp pháp qua Campuchia. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ mới phát hiện mình bị ép làm việc trong các cơ sở lừa đảo do người nước ngoài điều hành.

Không chỉ bị giám sát chặt chẽ, các nạn nhân còn chịu áp lực công việc nặng nề, bị đe dọa, thậm chí hành hung nếu không hoàn thành chỉ tiêu hoặc có ý định bỏ trốn.

Công an tỉnh Kiên Giang khuyến cáo người dân, đặc biệt là giới trẻ cần cảnh giác trước những thông tin tuyển dụng thiếu minh bạch trên mạng xã hội. Trước khi quyết định làm việc ở nước ngoài, cần tìm hiểu rõ thông tin về công ty, môi trường làm việc và điều kiện pháp lý. Nếu có nghi vấn, nên liên hệ với cơ quan chức năng để được tư vấn, tránh rơi vào bẫy lừa đảo.

Công dân được phía Campuchia trao trả. (Nguồn: TTXVN)

Khởi tố vụ án tàng trữ trái phép vũ khí

Đơn vị chức năng tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 1995, ngụ đường Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá) để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Mỹ Thuận, huyện Hòn Đất đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Sáng khi đang thực hiện hành vi sử dụng súng để đe dọa người khác.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, Ngô Văn Tấn (ngụ thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất) cùng Sáng và Thành (chưa rõ lai lịch) sau khi nghe Ngô Quốc Hào (con ruột Tấn) báo lại rằng Đ.Q.Đ (ngụ ấp Cản Đất, xã Mỹ Thuận) có lời lẽ đã xúc phạm cha mình, nên Tấn yêu cầu Hào và Sáng đến nhà Đ để làm rõ sự việc.

Trước khi đi, Thành đưa cho Sáng một khẩu súng ngắn màu đen, nạp đạn sẵn, đề nghị Sáng mang theo để phòng thân. Sáng đồng ý, giấu súng vào túi quần. Sau đó, Hào điều khiển xe máy chở Sáng đến nhà Đ.

Tại nhà Đ, khi Hào và Sáng chất vấn về việc chửi Tấn, Đ phủ nhận. Thấy người nhà của Đ kéo ra đông, lo sợ bị hành hung, Sáng rút súng giơ lên đe dọa. Đúng lúc này, Công an xã Mỹ Thuận có mặt kịp thời, thấy Công an đến Sáng và Hào bỏ chạy, trên đường tháo chạy, Sáng vứt khẩu súng vào nhà dân. Lực lượng Công an đã truy đuổi, bắt giữ Hào và Sáng đưa về trụ sở làm việc.

Tại đây, Nguyễn Văn Sáng thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định khẩu súng Sáng sử dụng thuộc nhóm vũ khí quân dụng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can Sáng để tạm giam./.

