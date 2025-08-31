Kỳ quan thủy lợi: Giếng cổ Gio An và bài học sống cùng thiên nhiên

Hệ thống giếng cổ Gio An hơn 1.800 năm tuổi ở Quảng Trị vẫn vững bền cùng thời gian, không bao giờ cạn nước, minh chứng cho trí tuệ và sự hòa hợp thiên nhiên của người Chăm cổ.

Hệ thống giếng cổ Gio An bao gồm 14 giếng, nằm ở các thôn An Nha, An Hướng, Hảo Sơn, Long Sơn và Tân Văn. Những giếng cổ này có tên gọi độc đáo, mỗi giếng mang một câu chuyện và ý nghĩa riêng, như giếng Côi, giếng Dưới, giếng Búng, giếng Trạng, giếng Đào (thôn An Nha); giếng Gái 1, giếng Gái 2, giếng Nậy (thôn An Hướng); giếng Tép, giếng Ông, giếng Bà, giếng Gai (thôn Hảo Sơn); giếng Máng (thôn Long Sơn); giếng Pheo (thôn Tân Văn).

Theo các nhà khảo cổ, hệ thống giếng cổ Gio An có tuổi đời khoảng 1.800 năm và cho đến nay, hệ thống giếng cổ này vẫn vững vàng tồn tại qua thời gian, trở thành một trong những công trình kiến trúc độc đáo, là niềm tự hào của người dân và là điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách yêu thích tìm hiểu về di sản văn hóa.

Điều đặc biệt là hệ thống giếng cổ Gio An không bao giờ cạn nước, dù trong mùa hè nắng gắt hay mùa đông lạnh lẽo. Công trình còn thể hiện sự thông minh và ứng xử khôn khéo của người Chăm cổ trong việc hòa hợp với thiên nhiên, tận dụng các điều kiện tự nhiên để phục vụ đời sống cộng đồng một cách bền vững./.