Với gần 84% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong những năm qua, để giúp người lao động, đặc biệt là ở các địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa có thể tiếp cận với những cơ hội việc làm, tỉnh Lạng Sơn đã thường xuyên tổ chức Ngày hội việc làm tại ngay các xã phường trong tỉnh.

Từ những phiên chợ việc làm này, hàng nghìn thanh niên, người lao động, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ là người dân tộc thiểu số và miền núi đã tìm được việc làm phù hợp.

Đặc biệt, năm 2026, tỉnh Lạng Sơn đã đưa vào thực hiện sàn giao dịch việc làm trực tuyến. Từ đó đã giúp 10 doanh nghiệp tuyển dụng được 13 vị trí việc làm, 140 người lao động đăng ký tìm kiếm việc làm.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có 34.582 lượt người lao động được tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm, phổ biến chính sách pháp luật lao động và bảo hiểm thất nghiệp.

Trung tâm đã tiếp nhận đăng ký tìm việc làm cho 2.258 lượt người, giới thiệu việc làm thành công cho 1.173 người, tổ chức 99 phiên giao dịch việc làm gồm 36 phiên tại sàn giao dịch việc làm, 10 phiên trực tuyến kết nối với các tỉnh, thành phố phía Bắc, 53 phiên lưu động.

Ông Vi Hoài Nam, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn cho biết: Trong thời gian tới, Trung tâm tập trung rà soát, lựa chọn theo đặc thù của từng xã cũng như nhu cầu việc làm phù hợp của người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để tổ chức những phiên chợ việc làm thực chất, đem lại hiệu quả cao nhất, số người lao động tại các địa phương tìm kiếm được cơ hội việc làm, được tư vấn việc làm đạt tỷ lệ cao nhất.

Để các phiên chợ việc làm thực sự đem lại hiệu quả cho người lao động, nhất là lao động là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Trung tâm sẽ tiếp tục chủ động nắm bắt thị trường cung lao động, nhu cầu sử dụng lao động từ người sử dụng lao động; tăng cường rà soát, triển khai các giải pháp kết nối cung-cầu lao động; thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người lao động và doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch việc làm quốc gia, phiên giao dịch việc làm trực tuyến... nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ mới trong hoạt động giao dịch việc làm, công cụ hỗ trợ kết nối việc làm.

Tiếp tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp, trực tuyến và lưu động đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu tuyển dụng và tìm việc của người sử dụng lao động, người lao động ở tỉnh./.