“Love in Vietnam”: Bản tình ca điện ảnh nối nhịp cầu văn hóa Việt-Ấn

Chiều 7/9, phim "Love in Vietnam" (tựa Việt: Yêu từ cái nhìn đầu tiên), dự án hợp tác giữa 2 công ty Innovations India (Ấn Độ) và Samten Hills (Việt Nam) đã chính thức khởi chiếu tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả hai nước.

Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết kinh điển "Madonna in a Fur Coat" của Thổ Nhĩ Kỳ, "Love in Vietnam" của đạo diễn-biên kịch Rahhat Shah Kazmi mở ra câu chuyện tình đậm chất mộng mơ.

Chàng trai trẻ Manav (do Shantanu Maheshwari thủ vai) mang trong tim khát vọng trở thành ca sỹ, đã bị ép sang Việt Nam học tập.

Tại đây, anh đã bị “hớp hồn” bởi bức chân dung tự họa của nữ họa sỹ kiêm vũ công Linh (do Khả Ngân thủ vai). Khi hai người có dịp gặp mặt, trái tim chàng đã vỡ òa trong những nhịp đập gấp gáp của tình yêu.

Thế nhưng, thời gian chìm trong vòng xoáy tình yêu thật ngắn ngủi khi Simmi (do Avneet Kaur thủ vai) - người bạn thân từ thuở nhỏ của Manav, xuất hiện. Từ đây, những trái ngang bắt đầu, đặt 3 trái tim vào hành trình đầy thử thách, nơi tình yêu, tình bạn và định mệnh đan xen, để rồi chỉ những “kẻ say tình” mới đủ dũng cảm bước tiếp đến cùng.

Câu chuyện tình trong "Love in Vietnam" càng trở nên lãng mạn khi được đặt trong khung cảnh thơ mộng của nhiều miền đất Việt Nam.

Bộ phim không chỉ đưa khán giả đắm chìm trong những khúc tình ca Ấn da diết hay những cung bậc cảm xúc ngọt ngào, kịch tính của cặp uyên ương, mà còn là hành trình khám phá vẻ đẹp diệu kỳ của xứ sở hình chữ S.

Diễn viên Shantanu Maheshwari (thứ 2, trái sang) đóng vai chính trong phim "Love in Vietnam" phát biểu tại buổi công chiếu đầu tiên ở New Delhi. (Ảnh/TTXVN)

Từ cao nguyên Đà Lạt mờ sương, đến những bãi biển miền Trung ngập tràn nắng gió ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Nha Trang-Khánh Hòa.

Hơn 75% cảnh quay trong phim được thực hiện tại Việt Nam vừa tươi đẹp vừa gần gũi, như một bản tình ca dịu dàng mà mỗi khung hình, mỗi gương mặt, mỗi cảnh sắc đều chạm đến trái tim người xem.

Bên cạnh đó, dịch vụ hàng không với sự góp mặt của Vietnam Airlines trong phim đã giúp nâng tầm trải nghiệm du lịch và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ, tạo cầu nối vững chắc để khán giả và du khách dễ dàng khám phá những bối cảnh lãng mạn trong phim.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại New Delhi, ông Rahul Bali, Giám đốc điều hành công ty Innovations India, nhà sản xuất chính của dự án phim, bày tỏ “vô cùng hạnh phúc" khi "Love in Vietnam" - bộ phim hợp tác đầu tiên giữa Ấn Độ và Việt Nam chính thức ra mắt.

Ông cho biết: "Ý tưởng bắt nguồn từ Lễ hội Namaste Vietnam. Tôi tin điện ảnh có sức mạnh kết nối nhân dân và kết nối hai dân tộc vốn chia sẻ nhiều giá trị chung: tình yêu, gia đình, sự kiên cường và hy sinh. Bộ phim không chỉ mang đến một câu chuyện tình xuyên biên giới đầy cảm xúc, mà còn quảng bá vẻ đẹp Việt Nam đến khán giả Ấn Độ. Tôi tin "Love in Vietnam" sẽ mở ra cánh cửa mới cho điện ảnh Ấn-Việt và hơn hết, sẽ khiến bạn bè quốc tế cảm nhận được một Việt Nam vừa lãng mạn vừa nồng hậu, nơi tình yêu luôn tìm thấy tiếng nói chung.”

Cũng tại buổi công diễn, chị Kritika Juneja, nghiên cứu sinh thạc sỹ trường Đại học Nam Á ở Delhi, cho rằng “phim "Love in Vietnam" là sự kết hợp tuyệt vời giữa Ấn Độ và Việt Nam.

Ông Rahul Bali (thứ 3, trái sang), Giám đốc điều hành công ty Innovations India, nhà sản xuất chính của dự án phim "Love in Vietnam", phát biểu tại lễ khởi chiếu. (Ảnh: Quang Trung/TTXVN)

Đây là một ví dụ điển hình cho ngoại giao nhân dân mà cả Chính phủ Ấn Độ và Chính phủ Việt Nam đã đạt được thông qua sự hợp tác điện ảnh này. Sự giao lưu văn hóa này cũng sẽ giúp người dân Ấn Độ được trải nghiệm những cảnh đẹp của Việt Nam trên màn ảnh rộng.

Bên cạnh đó, bộ phim quảng bá Việt Nam như một điểm đến lý tưởng cho các cặp đôi Ấn Độ đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới tại một điểm đến mới lạ, bởi đây là xu hướng đang thịnh hành trong cộng đồng người Ấn Độ hiện nay.”

Với kinh phí đầu tư 4 triệu USD, "Love in Vietnam" đã gây tiếng vang khi được mua bản quyền phát hành tại 10.000 rạp ở Trung Quốc ngay cả trước khi ra mắt ở Ấn Độ.

Theo kế hoạch, sau khi công chiếu tại Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác, bộ phim sẽ tiếp tục đến với khán giả toàn cầu trên nền tảng Netflix./.

