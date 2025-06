Lũ quét diện rộng ở Nghệ An: Nguy cơ sạt lở đất vẫn ở mức cao

Ảnh hưởng của mưa cường suất lớn, kéo dài liên tục nhiều giờ đồng hồ từ chiều đến tối 4/6 vừa qua đã khiến trên địa bàn biên giới xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương, Nghệ An) xảy ra lũ quét, lũ ống và sạt lở đất trên diện rộng.

Đến sáng 6/6, thời tiết trên địa bàn Nhôn Mai vẫn có mưa, nguy cơ sạt lở tại những điểm đã sạt lở, sụt trượt vẫn còn tiếp diễn. Công tác khắc phục các điểm sạt lở, chia cắt trên tuyến Quốc lộ 16 gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện tại, chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng duy trì túc trực, bám địa bàn, vùng xung yếu, có nguy cơ sạt lở cao và theo dõi sát sao tình hình thời tiết để chủ động ứng phó kịp thời.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá thiệt hại, triển khai phương án khắc phục hậu quả để sớm ổn định đời sống người dân.

Tại các điểm sạt lở, bộ đội biên phòng Đồn biên phòng Nhôn Mai (Bộ đội biên phòng Nghệ An) đã cho cắm các biển cảnh báo nguy hiểm để bảo đảm an toàn cho người dân.

Đồng thời tuyên truyền cho người dân địa phương những kiến thức, kỹ năng ứng phó, bảo vệ bản thân, gia đình để giảm thiểu những rủi ro do thiên tai gây nên.

Riêng trên tuyến Quốc lộ 16 trọng yếu, huyết mạch, Sở Xây dựng Nghệ An chỉ đạo đơn vị quản lý phối hợp với các địa phương tổ chức đảm bảo giao thông tại các vị trí xảy ra sự cố công trình, sạt lở, đứt đường, cố gắng tạm thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Theo báo cáo ban đầu của chính quyền xã Nhôn Mai, mưa cường suất lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ đã gây sạt lở nghiêm trọng taluy dương, taluy âm tại hàng điểm, vị trí trên tuyến Quốc lộ 16 đoạn qua địa bàn, nhiều điểm bị nước lũ cuốn trôi đất đá, cây rừng đổ tràn xuống đường nằm ngổn ngang.

Đặc biệt, tại vị trí Km306+500 mặt đường nhựa với chiều dài hơn 20m bị cuốn trôi hoàn toàn, khiến giao thông trên tuyến quốc lộ quan trọng này bị chia cắt, tê liệt.

Tính đến sáng 6/6, lũ ống, lũ quét xảy ra đã khiến hai hộ dân ở bản Xói Voi bị sạt lở taluy âm vào sát móng nhà, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn công trình.

Xã có hơn 14 ha lúa, ngô, sắn và hoa màu bị ảnh hưởng, hai con trâu bị nước lũ cuốn trôi; hơn 30 rọ đá kè chống dọc khe Hỷ bị sạt lở và cuốn trôi…

Theo chính quyền địa phương xã Nhôn Mai cho biết, trong đêm tối 4/6 khi xảy ra mưa lớn, chủ động trước diễn biến thiên tai cực đoan, khó lường nên chính quyền địa phương, lực lượng bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng Nhôn Mai (Bộ đội biên phòng Nghệ An), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã đã huy động lực lượng tiếp cận vùng thiên tai, kêu gọi và khẩn trương sơ tán kịp thời 20 hộ dân với hơn 80 nhân khẩu cùng nhiều đồ đạc, tài sản của người dân bản Xói Voi, khu vực được xác định có nguy cơ sạt lở cao, di chuyển đến Nhà văn hóa cộng đồng của bản và Điểm trường Mầm non để tránh trú an toàn.

Xã biên giới Nhôn Mai có 12 thôn, bản, nằm cách trung tâm huyện Tương Dương (Nghệ An) hơn 140km.

Để đến được bản Nhôn Mai (trung tâm của xã) phải đi ngược theo Quốc lộ 7A lên thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) rồi rẽ phải men theo Quốc lộ 16 vắt ngang lưng chừng núi, nhiều dốc cao, vực sâu.

Từ trung tâm huyện Tương Dương, hành trình tiếp cận địa bàn xã Nhôn Mai mất gần 3 giờ đồng hồ. Toàn xã Nhôn Mai hiện có hơn 860 hộ dân với hơn 4.000 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú./.

