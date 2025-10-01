Lũ trên sông phức tạp, đề nghị các tỉnh từ Phú Thọ đến Hà Tĩnh ứng phó

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 6 giờ sáng 1/10, bão số 10 và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản tại 19 tỉnh, thành phố; trong đó có 22 sự cố đê điều; 19.472m kè, bờ sông, bờ biển bị sạt lở...

Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh lên đến 8.016 tỷ đồng.

Trước thực tế trên, sáng 1/0, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Văn bản số 7368/BNNMT-DD gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố (Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh), đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, đảm bảo an toàn đê điều, ứng phó với lũ trên các tuyến sông.

Cụ thể, theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng của mưa lớn hoàn lưu bão số 10, đã gây lũ lớn trên hệ thống các sông thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; trong đó nhiều tuyến sông lên mức báo động 3 và trên báo động 3, có tuyến sông lũ đã vượt lũ lịch sử (lũ trên sông Bưởi tại Kim Tân đạt 14,31m, vượt lũ lịch sử 0,06m) và hiện còn diễn biến phức tạp.

Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, chủ động ứng phó lũ lớn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nêu trên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước lũ trên các triền sông và tình hình đê điều.

Các địa phương rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công để đảm bảo an toàn.

Cùng với đó, các địa phương tăng cường công tác kiểm tra trên các tuyến đê, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 6/1/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.

Ngoài ra, các địa phương sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để hộ đê theo phương châm “4 tại chỗ,” đảm bảo an toàn cho các tuyến đê.

Trên cơ sở đó, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Phú Thọ đến Hà Tĩnh chủ động báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) để phối hợp chỉ đạo./.

