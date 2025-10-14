Multimedia
Lực lượng Hamas tuyên bố bàn giao 4 thi thể con tin cho Israel gây phẫn nộ

Mới đây, lực lượng Hamas thông báo sẽ bàn giao thi thể 4 con tin Israel thiệt mạng theo thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được với sự trung gian của Mỹ, Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Hamas tuyên bố bàn giao 4 thi thể con tin gây phẫn nộ.

NATO tiến hành tập trận răn đe hạt nhân tại Hà Lan.

Canada chuẩn bị đặt lò phản ứng hạt nhân trên Mặt Trăng.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

