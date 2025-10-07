Chính trị

Lực lượng thực thi pháp luật trên biển Việt Nam-Philippines củng cố quan hệ

Hai bên trao đổi các nội dung hợp tác thực chất trong thời gian tới như tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn, tập huấn chung, huấn luyện chuyên môn, phối hợp xử lý các tình huống trên biển.

Đoàn Cảnh sát biển Việt Nam tham quan Trung tâm điều hành tàu biển Lực lượng bảo vệ bờ biển khu vực Trung tâm Visayas, Cebu, Philippines. (Ảnh: TTXVN phát)
Đoàn Cảnh sát biển Việt Nam tham quan Trung tâm điều hành tàu biển Lực lượng bảo vệ bờ biển khu vực Trung tâm Visayas, Cebu, Philippines. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Philippines (2015-2025), hướng tới 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1976 - 2026), tàu Cảnh sát biển 8002, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 có chuyến thăm và làm việc với lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines vào đầu tháng 10.

Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2, cho biết đây là lần thứ hai Cảnh sát biển Việt Nam đưa tàu Cảnh sát biển 8002 lên đường đi thăm và làm việc với lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines.

Chuyến thăm, làm việc là hoạt động đối ngoại nhằm củng cố mối quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai lực lượng thực thi pháp luật trên biển, minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại quốc phòng rộng mở, chủ động, tích cực của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, chuyến thăm khẳng định quyết tâm, năng lực hội nhập quốc tế của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Philippines vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung của khu vực.

Chuyến thăm và giao lưu với lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines của tàu Cảnh sát biển 8002 lần này do Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, làm trưởng đoàn.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc có các hoạt động như chào xã giao chính quyền thành phố Cebu, tổ chức Hội nghị song phương lần thứ 2 giữa Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines; giao lưu thể thao, tham quan các địa điểm văn hóa, lịch sử tại thành phố Cebu, Philippines; trao đổi kinh nghiệm, luyện tập chung với tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Philipines về tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy nổ trên biển...

ttxvn-canh-sat-bien2.jpg
Đoàn đại biểu Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, Khu vực Trung tâm Visayas thăm tàu Cảnh sát biển 8002. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại các điểm đến thăm và chào xã giao, Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của lãnh đạo chính quyền và lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines; khẳng định Cảnh sát biển Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống với cảnh sát biển và các cơ quan thực thi pháp luật trên biển của Philippines, đặc biệt trong công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ ngư dân, chia sẻ kinh nghiệm thực thi pháp luật, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn trên Biển Đông.

Hai bên trao đổi các nội dung hợp tác thực chất trong thời gian tới như tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn, tập huấn chung, huấn luyện chuyên môn, phối hợp xử lý các tình huống trên biển, đồng thời khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa lực lượng cảnh sát biển hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững./.

