Meta khởi động điều tra toàn diện về cuộc tấn công gây 'sập mạng' Facebook

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Facebook)

Ngày 6/3, đại diện Tập đoàn Meta, đơn vị chủ quản của mạng xã hội lớn nhất thế giới đã đưa ra thông báo sau sự cố “sập mạng” nghiêm trọng nhất lịch sử.

Cụ thể, đại diện Meta cho biết: “Vào tối ngày hôm qua 5/3, một sự cố kỹ thuật đã khiến mọi người gặp khó khăn khi truy cập một số nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi đã giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể và rất xin lỗi nếu quá trình này gây ra bất kỳ sự bất tiện nào," người phát ngôn của Meta cho biết.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ bị lừa đảo sau sự cố “sập mạng” của Facebook Các chuyên gia bảo mật cho biết người dùng cần cẩn trọng với việc đăng nhập lại mạng xã hội Facebook tránh việc bị hacker chiếm đoạt mất tài khoản.

Facebook cũng đã khởi động một cuộc điều tra toàn diện về cuộc tấn công và chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân cụ thể. Tuy nhiên, các chuyên gia an ninh mạng cho rằng việc bị hack có thể do các lỗ hổng bảo mật trong hệ thống của Facebook hoặc do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ khiến cho việc bảo vệ dữ liệu người dùng trở nên khó khăn hơn.

Facebook đã trải qua nhiều sự cố và vấn đề kỹ thuật trong quá khứ, nhưng sự cố ngày 5/3/2024 là một trong những lần nghiêm trọng nhất khi lần đầu tiên Facebook bị tấn công dữ dội và ngừng hoạt động trên toàn cầu trong một thời gian dài.

Sự cố Facebook bị hack vào ngày 3/05/2024 có thể được so sánh với các sự cố tương tự như cuộc tấn công vào hệ thống của Yahoo vào năm 2013 hay cuộc tấn công vào hệ thống của Equifax vào năm 2017. Các sự cố này đều gây ra những thiệt hại nghiêm trọng và ảnh hưởng đến hàng triệu người dùng trên toàn thế giới./.