Minh tinh Đỗ Thị Hải Yến vào vai hoàng hậu nổi tiếng sử Việt

Đỗ Thị Hải Yến chụp cùng Tiến sỹ Ngô Phương Lan tại Liên hoan phim Busan.

Tại hội thảo “Nhịp đập Điện ảnh Việt Nam - Giới thiệu những dự án triển vọng” ở Liên hoan phim Busan ngày 22/9, đoàn phim “Hộ linh tráng sỹ” công bố nữ diễn viên Đỗ Thị Hải Yến sẽ vào vai hoàng hậu Dương Vân Nga.

Phim có tên đầy đủ là “Hộ linh tráng sỹ: Bí ẩn mộ vua Đinh” thuộc thể loại huyền sử, tái hiện câu chuyện được lưu truyền trong dân gian về 7 kỵ sỹ có sứ mệnh giữ bí mật về nơi an táng vua Đinh Tiên Hoàng sau khi ông bị ám sát năm 979.

Trong khi không có tài liệu lịch sử nào xác nhận chuyện này, đây là cơ hội để điện ảnh tận dụng ưu thế được quyền hư cấu, kể câu chuyện có tác động tích cực cho khán giả cũng như văn hóa Việt Nam.

Tuy vậy Đại Thắng Minh Hoàng hậu - hay được dân gian lưu truyền gọi tên là Hoàng hậu Dương Vân Nga - lại là nhân vật có thật. Bà nổi tiếng là hoàng hậu của 2 hoàng đế Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành, có vai trò quan trọng trong việc chuyển giao quyền lực từ nhà Đinh sang nhà Tiền Lê, giữ bình an trong thiên hạ.

Đại diện đoàn phim chia sẻ Đỗ Thị Hải Yến là lựa chọn hàng đầu cho vai diễn. Các trang phục được thiết kế riêng cho nữ diễn viên cũng đã được công bố trong khuôn khổ hội thảo tại Liên hoan phim Busan.

Đại diện đoàn phim "Hộ linh tráng sỹ" cùng một số nhân vật liên quan tại cuộc quảng bá phim ở Hàn Quốc.

“Hộ linh tráng sỹ” do Nguyễn Phan Quang Bình (Cánh đồng bất tận, Vũ khúc con cò) làm đạo diễn, Nguyễn K’Linh (Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Địa đạo) phụ trách về hình ảnh.

Ngoài Đỗ Thị Hải Yến, phim còn có sự tham gia của Johnny Trí Nguyễn và Nghệ sỹ Nhân dân Tự Long trong vai trò diễn viên, nhạc sỹ Quốc Trung phụ trách âm nhạc. Dự kiến phim ra mắt trong năm 2026.

Đỗ Thị Hải Yến sinh năm 1982, là diễn viên múa chuyển ngang sang diễn xuất, được khán giả biết đến qua những bộ phim ít ồn ào nhưng có chỗ đứng dài lâu trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.

Đỗ Thị Hải Yến trong "Người Mỹ trầm lặng."

Năm 17 tuổi nữ diễn viên lần đầu xuất hiện trong “Mùa hè chiều thẳng đứng” (2000). Sau này chị đóng “Chuyện của Pao” (2005), “Chơi vơi” (2008) và “Cánh đồng bất tận” (2010), "Cha và con và..." (2015).

Đáng chú ý năm 2001, Đỗ Thị Hải Yến vào vai Phượng trong “Người Mỹ trầm lặng” của Phillip Noyce - một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất Hollywood lấy bối cảnh chiến tranh tại Việt Nam. Phim có hai siêu sao Michael Caine và Brendan Fraser đóng chính, nhận về nhiều giải thưởng và đề cử, trong đó có một đề cử Oscar cho nam chính người Anh Michael Caine.

Giai đoạn 2024-2026 của Đỗ Thị Hải Yến được xem là tương đối bùng nổ khi chị góp mặt không chỉ 1, mà còn cả 2 dự án khác ở vai nữ chính: “Quán Kỳ Nam” của Leon Lê và “1982” của Nguyễn Hoàng Điệp. “1982” đang trong giai đoạn hoàn thiện. “Quán Kỳ Nam” đã công chiếu tại Toronto và dự kiến sẽ sớm được chiếu ở Việt Nam./.

"Quán Kỳ Nam."

"1982."

