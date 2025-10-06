Ngày 4/10, lực lượng cứu hộ tại Lào Cai vẫn đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân cuối cùng mất tích trong vụ ô tô chở quản đốc thủy điện bị sạt lở đất vùi lấp trên quốc lộ 279, đoạn qua xã Minh Lương.

Bản tin 60s ngày 6/10/2025 gồm những nội dung sau:

Một nạn nhân mất tích bí ẩn trong vụ ô tô bị vùi lấp trên quốc lộ 279.

Diễn biến mới nhất trong vụ hàng trăm học viên trốn trại cai nghiện.

Hà Nội yêu cầu linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy và học ứng phó bão số 11.

Phát hiện nửa tấn ma túy ngụy trang trong bao “thức ăn cho cá”.

Động đất mạnh 4.9 độ tại Quảng Ngãi, rung chấn nhiều tỉnh thành.

Xả súng tại Sydney khiến 20 người bị thương.

Syria bầu cử quốc hội đầu tiên sau khi chính quyền al-Assad sụp đổ.

Mỹ cảnh báo sa thải nhân viên liên bang nếu bế tắc ngân sách kéo dài./.