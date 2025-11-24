Mưa nặng hạt trong đêm, nhiều khu vực ở Quy Nhơn bị ngập trở lại

Ngay sau khi vừa dứt đợt mưa lũ, đêm qua, tại khu vực Quy Nhơn, Vân Canh, An Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã xuất hiện lượng mưa rất lớn.

Mưa lớn và kéo dài đã gây ngập ở một số khu vực của phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc như khu vực đường Đào Tấn, bệnh viện Lao, khu vực đường Nguyễn Bá Tòng, khu vực phường Trần Quang Diệu (cũ),... Mưa lớn cũng gây ngập các tuyến đường giao thông, đập tràn gây chia cắt, khó khăn cho người dân ở khu vực này.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện cơ quan chức năng đã có mặt ở các tuyến đường bị ngập để lắp đặt các biển báo, căng dây cảnh báo hoặc nghiêm cấm người dân đi lại nhằm đảm bảo an toàn.

Đài Khí tượng Thủy văn Gia Lai cho biết đêm qua và rạng sáng nay 24/11, trên địa bàn tỉnh Gia Lai (khu vực Quy Nhơn, Vân Canh, Tuy Phước và An Nhơn cũ) có mưa vừa đến mưa rất to, lượng mưa đo được trung bình ở Quy Nhơn từ 50-80mm, ở Vân Canh có nơi trên 100mm.

Do mưa lớn và kéo dài cùng với đó, tại một số điểm nước mưa vẫn chưa rút hết nên có hiện tượng ngập cục bộ một số nơi. Tuy nhiên, từ trưa đến chiều tối nay, trên địa bàn tỉnh lượng mưa sẽ giảm, trời hửng nắng nên các khu vực bị ngập, nước sẽ rút hết.

Hiện, toàn tỉnh có 283 hồ chứa, đến thời điểm báo cáo dung tích là 1.176,595/1.275,664 triệu m3, đạt 92% dung tích thiết kế; hiện có 133 hồ đầy nước, 153 hồ qua tràn.

Trong đợt mưa lũ này, Gia Lai bị thiệt hại khá nặng trải dài từ các xã phía Tây (từ đèo Mang Yang trở xuống) và các xã phía Đông Gia Lai (Bình Định cũ).

Tính đến cuối giờ chiều ngày 23/11, trên địa bàn tỉnh đã có 3 người chết (phường Quy Nhơn 1 người; phường Quy Nhơn Đông 2 người) và 3 người bị thương (phường Quy Nhơn Đông 1 người; phường Quy Nhơn 1 người, phường Quy Nhơn Bắc 1 người). Mưa lũ và gió lớn cũng làm 127 nhà sập hoàn toàn, 59 nhà tốc mái.

Theo số liệu của Sở Xây dựng cung cấp, thống kê sơ bộ toàn tỉnh có 500 cầu nhỏ, ngầm tràn, cống thoát nước, 170 tuyến giao thông ở các địa phương, 353 công trình kiến thiết đô thị bị thiệt hại, hư hỏng.

Theo thông tin nhanh từ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh mưa lớn đã gây ngập hàng (nệm gối, vải,...), gỗ. Ước sơ bộ thiệt hại hơn 200 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đang rà soát, tổng hợp các thiệt hại khi rút.

Về giáo dục: thiệt hại cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh ước tính là 21,324 tỷ đồng.

Mưa lũ cũng làm 440 con trâu bò, 793 con lợn, 33.260 gia cầm bị chết, tập trung tại các phường thuộc khu vực Quy Nhơn và Tuy Phước. Tổng thiệt hại ước tính trên 1.000 tỷ đồng./.

Miền Trung bị tàn phá sau mưa lũ, thiệt hại kinh tế nặng nề Mưa lũ tại miền Trung làm 102 người chết và mất tích, hơn 186.000 ngôi nhà bị ngập, cùng trên 80.000ha lúa và hoa màu hư hại, hơn 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi...