Mỹ để ngỏ khả năng triển khai binh sỹ hoặc không kích tại Nigeria

Ngày 2/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc hàng loạt lựa chọn quân sự tại Nigeria nhằm ngăn chặn tình trạng mà ông cho là sát hại người Công giáo tại quốc gia châu Phi này.

Trả lời phỏng vấn báo giới trên chuyên cơ Không lực Một về việc liệu ông có đang cân nhắc việc triển khai binh sỹ Mỹ tới Nigeria hoặc tiến hành không kích hay không, Tổng thống Donald Trump nêu rõ: "Có thể. Ý tôi là, cả những điều khác. Tôi đang hình dung về nhiều điều."

Theo ông, một số lượng lớn người Công giáo đã bị sát hại và Washington “sẽ không cho phép điều này xảy ra."

Tổng thống Trump đưa ra bình luận trên khi ông trở về Washington sau kỳ nghỉ cuối tuần ở Florida.

Trước đó, ngày 31/10, Mỹ đã đưa Nigeria trở lại danh sách "Các quốc gia đặc biệt quan ngại" mà Washington cho là đã vi phạm quyền tự do tôn giáo.

Một ngày sau đó, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ có hành động quân sự chống lại Nigeria nếu quốc gia đông dân nhất châu Phi này không trấn áp được nạn sát hại người Công giáo.

Trong khi đó, cùng ngày, ông Daniel Bwala, cố vấn của Tổng thống Nigeria Bola Tinubu cho biết Mỹ không thể đơn phương thực hiện bất kỳ hoạt động quân sự nào ở nước này vì những cáo buộc đàn áp người Công giáo.

Ông nêu rõ quốc gia Tây Phi hoan nghênh sự hỗ trợ của Mỹ trong cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo, miễn là toàn vẹn lãnh thổ được tôn trọng.

Cố vấn của Tổng thống Nigeria bày tỏ hy vọng khi các nhà lãnh đạo hai nước gặp nhau, quyết tâm chung trong cuộc chiến chống khủng bố sẽ đạt kết quả tốt hơn, đồng thời khẳng định Nigeria không không phân biệt đối xử với bất kỳ bộ tộc hay tôn giáo nào trong cuộc chiến chống các phần tử cực đoan.

Trong suốt hơn 1 thập niên qua, các nhóm phiến quân Hồi giáo như Boko Haram và Nhà nước Hồi giáo Tây Phi đã gây ra nhiều vụ tấn công ở Nigeria, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, trong đó đa phần được cho là người Hồi giáo./.

