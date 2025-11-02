Thế giới

Tổng thống Mỹ đe dọa can thiệp quân sự vào Nigeria

Theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, Lầu Năm Góc đang xem xét các kịch bản can thiệp quân sự nhằm phản ứng với tình trạng bạo lực tôn giáo nhằm vào người Cơ đốc giáo tại Nigeria.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo AP, ngày 2/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã lệnh cho Lầu Năm Góc bắt đầu lên kế hoạch cho một hành động quân sự tiềm năng tại Nigeria với cáo buộc chính phủ quốc gia Tây Phi này thất bại trong việc ngăn chặn các vụ hành quyết nhắm vào người Cơ đốc giáo.

Ông chủ Nhà Trắng cũng đe dọa “nếu Chính phủ Nigeria tiếp tục cho phép các vụ sát hại người Cơ đốc giáo, Mỹ sẽ dừng ngay lập tức mọi viện trợ và hỗ trợ cho Nigeria” và nhấn mạnh “nếu chúng tôi tấn công, nó sẽ diễn ra nhanh, độc địa và ngọt ngào, cũng giống như những kẻ khủng bố côn đồ tấn công những người Cơ-đốc giáo yêu quý của chúng ta.”

Những tuyên bố cứng rắn này được đưa ra bất chấp những phát ngôn cam kết mang tính xoa dịu trước đó của Tổng thống Nigeria Ahmed Tinubu về việc đấu tranh chống tư tưởng cực đoan bạo lực và rằng vẫn coi Mỹ là đồng minh thân cận./.

