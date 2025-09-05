Năm học 2025-2026: Lễ khai giảng đặc biệt với quy mô lớn chưa từng có

Sáng nay, ngày 5/9, ngành giáo dục trên toàn quốc đã nô nức tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2025-2026. Đặc biệt, bên cạnh lễ khai giảng riêng của từng trường, lần đầu tiên trong lịch sử, gần 1,7 triệu thầy cô giáo và 30 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước sẽ cùng tham dự theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến lễ khai giảng kết hợp lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Đây là lần đầu tiên, tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc sẽ chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới.

Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026 diễn ra từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam), kết nối trực tuyến đến tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo trên toàn quốc.

Theo dự kiến, tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo qua các thời kỳ…

Theo chương trình dự kiến, tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có diễn văn chúc mừng 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học mới. Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng năm học 2025-2026.

Người dân chong đèn học chữ trong những ngày đầu đất nước giành độc lập. (Ảnh: TTXVN)

Trải qua chặng đường 80 năm, ngành giáo dục và đào tạo đã không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, đổi mới chính mình để góp phần đổi mới và phát triển đất nước.

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Bộ Quốc gia Giáo dục đã được thành lập (28/8/1945) với nhiệm vụ xây dựng một nền giáo dục hoàn toàn mới, của dân, do dân và vì dân. Trong giai đoạn 1945-1954, phong trào Bình dân học vụ và Bổ túc văn hóa là một kỳ tích, xóa mù chữ cho hàng triệu người và nâng cao dân trí. Hệ thống trường lớp không ngừng được mở rộng để đào tạo nguồn nhân lực cốt cán cho sự nghiệp “kháng chiến, kiến quốc”.

Kế thừa những thành quả của giai đoạn trước, giai đoạn 1954-1975, miền Bắc đã cơ bản xóa nạn mù chữ. Hàng vạn cán bộ, trí thức, kỹ sư, bác sĩ, giáo viên được đào tạo cả ở trong nước và được cử đi đào tạo ở các nước xã hội chủ nghĩa, trở thành lực lượng chủ chốt xây dựng miền Bắc và chi viện cho miền Nam. Ở miền Nam, trong vùng giải phóng, nền giáo dục cách mạng đã chứng minh sự linh hoạt, bền bỉ, xây dựng mạng lưới trường lớp dân chủ, đào tạo cán bộ phục vụ kháng chiến.

Thành tựu nổi bật nhất của giáo dục giai đoạn 1975-1986 là thống nhất thành công hệ thống giáo dục quốc dân. Mạng lưới trường lớp từ mầm non đến đại học duy trì và mở rộng; thành công trong xoá mù chữ và nâng cao dân trí. Đây cũng là giai đoạn xây dựng hệ thống đường lối, chính sách giáo dục toàn diện, trở thành kim chỉ nam cho hoạt động của ngành trong suốt một thời gian dài.

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đánh dấu bước chuyển lớn thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Từ năm 1986 đến nay, hệ thống chính sách, pháp luật về giáo dục không ngừng được hoàn thiện, thể hiện rõ quan điểm “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”. Trong đó, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 xác định đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chuyển từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học. Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đánh dấu bước chuyển lớn thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Kết quả phổ cập giáo dục của Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Mạng lưới trường lớp được hoàn thiện; công bằng giáo dục được đảm bảo; nguồn lực cho giáo dục được duy trì ở mức cao. Ngày càng có nhiều cơ sở giáo dục đại học hiện diện trên các bảng xếp hạng uy tín quốc tế. Hợp tác quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được đẩy mạnh…

Với những đóng góp quan trọng đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh dự được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: 1 Huân chương Sao Vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 3 Huân chương Độc Lập, 3 Huân chương Lao Động, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc…

Trước thềm năm học mới 2025-2026, ngành giáo dục đào tạo đang đứng trước vận hội lịch sử khi nhận được sự quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước với hàng loạt chính sách ưu đãi chưa từng có, đặc biệt là Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo vừa được Bộ Chính trị ban hành. Nghị quyết đã đặt ra những mục tiêu rất lớn lao cùng nhiều giải pháp đột phá nhằm đưa giáo dục Việt Nam sánh vai với cường quốc năm châu, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của quốc gia trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.

