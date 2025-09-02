Nga đẩy nhanh trang bị vũ khí có năng lực tác chiến mới

Theo RIA Novosti, Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/9 thông báo các lực lượng vũ trang nước này đang triển khai cơ chế giúp đẩy nhanh quá trình trang bị các loại vũ khí có năng lực tác chiến mới.

Các loại vũ khí này bao gồm cả hệ thống robot trên không, trên bộ và trên biển, tác chiến điện tử và hệ thống thông tin liên lạc được sử dụng trong môi trường thông tin tích hợp duy nhất để hỗ trợ ra quyết định.

Theo thông báo, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexei Krivoruchk đã báo cáo về việc xây dựng cơ chế phát triển và trang bị nhanh cho các đơn vị những loại vũ khí có năng lực tác chiến mới.

Bên cạnh đó, ông Krivoruchko cũng cho biết tại cuộc họp của ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga rằng đến năm 2030, thời gian áp dụng các giải pháp công nghệ đổi mới trong lĩnh vực vũ khí và thiết bị quân sự dự kiến sẽ được rút ngắn xuống còn từ 2-6 tháng./.

Nga nâng cấp Su-57 với trang bị vũ khí siêu vượt âm Theo Trung tướng Alexander Maksimtsev, Tham mưu trưởng kiêm Phó Tư lệnh thứ nhất Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga, tiêm kích Su-57 thế hệ thứ năm đã được trang bị vũ khí siêu vượt âm.