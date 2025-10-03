Nga: Nhiệt độ tại Vladivostok phá kỷ lục thế kỷ

Nhiệt độ tại thành phố Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông của Nga ngày 2/10 đã lên tới 23,5 độ C, phá vỡ kỷ lục đã tồn tại hơn một thế kỷ qua. Theo thông tin từ Cơ quan Khí tượng Thủy văn địa phương Primorye, mức nhiệt này đã tăng hơn 1 độ so với kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 1917.



Theo các nhà khí tượng học, thông thường vào đầu tháng 10, vùng Primorye - với thủ phủ là thành phố Vladivostok - có nhiều biến động mạnh về thời tiết, những ngày ấm áp thường nhường chỗ cho những ngày lạnh đột ngột và những đợt sương giá đầu tiên. Tuy nhiên, những năm gần đây, Vladivostok đã chứng kiến nhiều thay đổi bất thường về thời tiết.

Ngày 30/6/2025, thành phố này đã ghi nhận nhiệt độ mùa Hè cao nhất trong 55 năm, ở mức 31,4 độ C. Kỷ lục nhiệt độ trước đó cho ngày này được thiết lập vào năm 1970 là 30 độ C./.

