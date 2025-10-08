Ngắm 'Hà Nội trong Kỷ nguyên vươn mình' qua 80 bức ảnh sinh động

Ngày 8/10, Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần thứ 20, năm 2025 với chủ đề “Hà Nội trong Kỷ nguyên vươn mình” khai mạc tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Triển lãm giới thiệu 80 bức ảnh, chia thành 2 phần.

Cụ thể, ở phần 1 “Hà Nội vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp,” các tác phẩm mang đến cho công chúng góc nhìn toàn diện về hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp tại Hà Nội từ trụ sở, cơ sở vật chất hạ tầng, công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ, sắp xếp hồ sơ dữ liệu, các Điểm Phục vụ hành chính công, phát triển kinh tế-xã hội.

Phần 2 “Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030: mốc son trong Kỷ nguyên mới” phản ánh kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 trên tất cả các mặt chính trị, xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa, xã hội, phát triển đô thị, thể hiện rõ sức bật và sự phát triển của Hà Nội hôm nay; công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.

Một số tác phẩm trong triển lãm.

Cũng trong phần này, triển lãm còn giới thiệu tới công chúng những hình ảnh sinh động, không khí rộn ràng của Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-/9/2025) tổ chức tại Hà Nội để lại dấu ấn lịch sử sâu đậm trong Nhân dân Việt Nam cũng như bạn bè, du khách gần xa.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng Ban Tổ chức triển lãm cho biết đây là hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025), là dịp nhìn lại một chặng đường lịch sử vẻ vang, bước trưởng thành và phát triển để thêm tự hào và trách nhiệm với Hà Nội.

Triển lãm ảnh giới thiệu tới công chúng 80 bức ảnh sinh động, tươi mới, nhiều màu sắc ghi lại những cột mốc đáng nhớ và thành tựu rực rỡ, toàn diện trên các lĩnh vực của Hà Nội qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đồng thời phản ánh sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở để vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hướng tới phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng Ban Tổ chức triển lãm. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Qua đó, công chúng có thể cảm nhận rõ nét một Hà Nội luôn tiên phong đi đầu, dẫn dắt, truyền cảm hứng cho cả nước; một Thủ đô ngàn năm văn hiến, giàu bản sắc văn hóa và bứt phá vươn mình trong Kỷ nguyên mới của dân tộc,” ông Nguyễn Thành Lợi nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi khẳng định Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” là một hoạt động hết sức có ý nghĩa.

“Hà Nội hôm nay đang hiện hữu một diện mạo đô thị xanh, văn minh, hiện đại với những khu đô thị mới, những cây cầu, những tuyến đường rộng dài xanh sắc màu cây; với vùng nông thôn ngoại thành ngày càng đổi thay, khoác lên mình tấm áo mới khang trang… Hà Nội hôm nay không chỉ trở thành một trung tâm kinh tế trọng điểm, mà còn là nơi khởi nghiệp của nhiều giá trị tinh hoa trong nước và quốc tế, là động lực tăng trưởng quan trọng trong tiến trình hội nhập và toàn cầu hóa của cả nước,” ông Nguyễn Đức Lợi chia sẻ.

Du khách người Anh Gary Anderson tham quan triển lãm. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tham quan triển lãm, du khách người Anh Gary Anderson thích thú quan sát Hà Nội từ nhiều góc độ. Anh Gary cho hay triển lãm mang đến cho khách du lịch cái nhìn bao quát về Hà Nội với nhiều màu sắc sinh động và những khoảnh khắc thú vị, thôi thúc anh khám phá thêm.

“Đây là lần đầu tiên tôi đến Hà Nội nhưng tôi đã rất ấn tượng và con người, văn hóa và ẩm thực ở đây. Văn Miếu nơi chúng ta đang đứng cũng thật đẹp và yên bình. Nếu chỉ dùng một từ để miêu tả Hà Nội, tôi sẽ nói: Đẹp,” anh Gary bày tỏ.

Triển lãm ảnh mở cửa đến ngày 12/10 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám và từ 12/10-21/10 tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội./.

