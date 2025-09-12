Ngân hàng Nhà nước làm rõ dữ liệu CIC được phép thu thập

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, CIC là một trong bốn tổ chức được phép cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng tại Việt Nam, các dữ liệu CIC thu thập theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 12/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết đã nhận được báo cáo của Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) liên quan đến sự cố thông tin tín dụng. Đơn vị này đã kịp thời chỉ đạo CIC phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý, đồng thời đảm bảo hoạt động của hệ thống diễn ra thông suốt.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, CIC là một trong bốn tổ chức được phép cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng tại Việt Nam. Các dữ liệu CIC thu thập theo đúng quy định pháp luật, không bao gồm thông tin về tài khoản tiền gửi, số dư tiền gửi, sổ tiết kiệm, tài khoản thanh toán, số thẻ ghi nợ, số thẻ tín dụng, mã số bảo mật (CVV/CVC) hay lịch sử giao dịch thanh toán của khách hàng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định hệ thống công nghệ thông tin của các tổ chức tín dụng hoạt động độc lập, an toàn và ổn định. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường rà soát, tuân thủ nghiêm các quy định về bảo mật, bảo vệ quyền lợi khách hàng. Việc khai thác, sử dụng, cung cấp trái phép thông tin tín dụng sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật./.