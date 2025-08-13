Ngân hàng trung ương Thái Lan hạ lãi suất chủ chốt lần thứ tư trong 10 tháng

Ngân hàng trung ương Thái Lan (BOT) ngày 13/8 đã hạ lãi suất chủ chốt, ghi dấu lần giảm thứ tư trong 10 tháng, nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang trì trệ.

Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát âm và tác động của thuế quan Mỹ.

Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) của BOT ngày 13/8 đã bỏ phiếu nhất trí cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm, từ 1,75% xuống 1,5%.

Theo MPC, chính sách tiền tệ có thể được nới lỏng hơn nữa để tạo điều kiện thuận lợi về tài chính và giảm bớt gánh nặng cho các nhóm dễ bị tổn thương.

Theo ông Sakkapop Panyanakul, Thư ký MPC, nền kinh tế Thái Lan trong năm 2025 và 2026 dự kiến sẽ tăng trưởng phù hợp với đánh giá trước đó.

Trong nửa đầu năm 2025, nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ nhờ xuất khẩu hàng điện tử tăng tốc, giữa lúc lĩnh vực sản xuất cũng đi lên. Tuy nhiên, kinh tế Thái Lan dự kiến sẽ giảm tốc do tác động của thuế quan Mỹ.

Dự báo, lượng khách du lịch chặng ngắn có thể sụt giảm do cạnh tranh khu vực gia tăng. Tiêu dùng cá nhân dự kiến sẽ tăng trưởng ở mức thấp do niềm tin và thu nhập suy giảm.

Lạm phát toàn phần của Thái Lan đã ở mức âm kể từ tháng 4/2025 và liên tục thấp hơn mục tiêu 1-3% của Ngân hàng trung ương Thái Lan trong suốt năm nay. MPC cũng thừa nhận rằng ngày càng có nhiều dấu hiệu suy yếu trong nền kinh tế.

Hồi tháng 6/2025, MPC dự báo tăng trưởng kinh tế Thái Lan trong năm nay ước ở mức 2,3%. Tuy nhiên, MPC ngày 13/8 nhận định nền kinh tế sẽ tăng trưởng chậm lại trong nửa cuối năm do các chính sách thương mại của Mỹ, và sự sụt giảm lượng khách du lịch chặng ngắn.

Báo cáo cũng lưu ý rằng tăng trưởng tín dụng vẫn ở mức âm do rủi ro tín dụng gia tăng, đặc biệt là ở các doanh nghiệp nhỏ và hộ gia đình có thu nhập thấp. Nhu cầu tín dụng cũng giảm từ các doanh nghiệp lớn trong bối cảnh bất ổn kinh tế gia tăng./.

