Ngày 1/10 Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ đối thoại trực tiếp với nông dân

Bộ Công Thương cho biết ngày 1/10, tại Hà Nội, sẽ diễn ra Diễn đàn Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói với chủ đề "Kết nối thị trường-Xây dựng thương hiệu-Thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng 2 con số."

Sự kiện nằm trong chuỗi chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2025, hướng tới kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam (1930-2025).

Theo Bộ Công Thương, đồng chủ trì diễn đàn lần này là ông Nguyễn Hồng Diên-Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương và ông Lương Quốc Đoàn-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Diễn đàn "Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói" năm 2025 được tổ chức nhằm cụ thể hóa việc triển khai các chủ trương, chính sách lớn của Trung ương Đảng trong thời gian qua. Trong đó, có Nghị quyết số 18-NQ/TW về đổi mới, hoàn thiện thể chế và chính sách đất đai; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; và Nghị quyết số 46-NQ/TW (20/12/2023) về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam.

Đây cũng là dịp để Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công Thương đưa ra định hướng, chính sách mới; nhấn mạnh vai trò của kinh tế tư nhân, hợp tác xã.

Đồng thời, khẳng định tầm quan trọng của chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu nông sản quốc gia và phát triển thị trường bền vững. Tinh thần này gắn liền với Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; cùng Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Ngoài ra, diễn đàn còn góp phần triển khai Nghị quyết số 70-NQ/TW (20/8/2025) về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045 với định hướng ứng dụng vào lĩnh vực nông nghiệp, hướng tới nền sản xuất không phát thải, nuôi trồng và khai thác bền vững, xanh, sạch.

Đây sẽ là không gian đối thoại ba bên giữa nông dân-doanh nghiệp-cơ quan quản lý nhà nước, tập trung tháo gỡ vướng mắc trong tiêu thụ nông sản, logistics, hạ tầng thương mại, thương mại điện tử, phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu, đặc biệt trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai từ ngày 1/7/2025.

Hơn nữa, diễn đàn hứa hẹn tạo động lực để nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tiếp cận chính sách mới, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững, nâng cao giá trị nông sản Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trước thềm sự kiện, Ban Tổ chức đã thực hiện lấy ý kiến rộng rãi từ nông dân, hợp tác xã, chuyên gia và doanh nghiệp. Các nhóm vấn đề được quan tâm nhiều nhất gồm thương mại hóa nông sản trong chuỗi cung ứng; phát triển thương hiệu nông sản địa phương; kết nối thương mại số; định hướng chiến lược của Bộ Công Thương về thị trường nội địa và xuất khẩu nông sản./.

