Ngày hội văn hóa thế giới lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội có gì hấp dẫn?

Lần đầu tiên được tổ chức, chương trình “Ngày Văn hóa Thế giới tại Hà Nội" sẽ diễn ra với các hoạt động đa dạng bao gồm: Ngày hội Văn hóa Thế giới, Chương trình Ẩm thực quốc tế Hà Nội, chương trình chiếu phim, chương trình dân vũ quốc tế Hà Nội, chương trình mỹ thuật quốc tế Hà Nội, chương trình Trang phục quốc tế Hà Nội/ Lễ hội Áo dài diễn ra từ ngày 4-5/10 tại Hoàng thành Thăng Long, Ngày hội sách quốc tế Hà Nội diễn ra từ ngày 4-5/10 tại Khu Phố sách Hà Nội 19/12.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là Lễ Khai mạc ngày 3/10 và Bế mạc ngày 5/10 tại Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội (Hoàng thành Thăng Long).

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình “Ngày Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất này vừa được Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình ký và thông qua.

Theo đó, chương trình là chuỗi sự kiện văn hóa-nghệ thuật dưới hình thức các “ngày hội,” với loạt sự kiện, hoạt động diễn ra đồng thời, liên tục trong hai ngày cuối tuần 4/10 và 5/10, trong đó phát huy các thiết chế văn hóa sẵn có của Thủ đô Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các không gian công cộng tại Hà Nội.

Lãnh đạo Bộ khẳng định việc tổ chức “Ngày Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” nhằm xây dựng một sự kiện văn hóa đối ngoại thường niên mang tầm quốc tế, lấy “văn hóa làm nền tảng - nghệ thuật là phương tiện” để kết nối các quốc gia. Qua đó, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế, đồng thời nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, trình độ thẩm mỹ cho người dân.

Hoàng thành Thăng Long sẽ là địa điểm diễn ra chương trình “Ngày Văn hóa Thế giới tại Hà Nội" lần thứ nhất. (Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN)

Chương trình cũng nhằm góp phần xây dựng hệ sinh thái văn hóa-giải trí hiện đại, giúp Việt Nam bắt kịp xu hướng kinh tế sáng tạo toàn cầu; kích thích mạnh mẽ nền công nghiệp văn hóa, du lịch, tạo công ăn việc làm và thúc đẩy tiêu dùng nội địa.

Mục tiêu cụ thể được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra là xây dựng một nền tảng giao lưu văn hóa quốc tế chính thức do Việt Nam chủ trì, tạo điều kiện để Việt Nam thể hiện vai trò chủ động trong hợp tác quốc tế về văn hóa, cũng như năng lực tạo dựng sân chơi văn hóa có quy mô quốc tế.

Đặc biệt, việc phát triển “Ngày Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” thành sự kiện định kỳ gắn với thời điểm giàu ý nghĩa trong năm của Thủ đô (10/10) góp phần định vị Hà Nội là trung tâm giao lưu văn hóa quốc tế, xây dựng thương hiệu văn hóa quốc tế cho Hà Nội; thúc đẩy quảng bá văn hóa nghệ thuật Việt Nam ra thế giới và học hỏi các giá trị, tinh hoa văn hóa quốc tế vào trong nước.

Bên cạnh đó, tổ chức ngày hội này cũng là cách khuyến khích sáng tạo và sự gắn bó lâu dài của các đơn vị tham gia, từ đó mở rộng mạng lưới đối ngoại nhân dân; tạo không gian tiếp xúc trực tiếp giữa công chúng Việt Nam và bạn bè quốc tế; góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam cởi mở, thân thiện, đa dạng văn hóa và tôn trọng sự khác biệt.

Việc lồng ghép không gian ẩm thực, sản phẩm thủ công, gian hàng thương mại, quảng bá du lịch, khả năng tương tác giữa công chúng và người làm văn hóa nghệ thuật nhằm gia tăng trải nghiệm, hỗ trợ doanh nghiệp sáng tạo và phát triển kinh tế cho Thủ đô./.

