Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ lạc quan về triển vọng đàm phán cho Ukraine

Ngoại trưởng Fidan bày tỏ tin tưởng rằng cuộc xung đột ở Ukraine đang ở gần giai đoạn kết thúc và "tất cả các điều kiện cho một lệnh ngừng bắn đã chín muồi.”

Đài Trang
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. (Ảnh: TASS)
Ngày 16/11, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ lạc quan về các cuộc đàm phán hòa bình cho Ukraine, cho biết triển vọng đàm phán đang dần hình thành và có thể sẽ được tổ chức tại nước này trong thời gian tới.

Trả lời phỏng vấn truyền thông, Ngoại trưởng Fidan bày tỏ tin tưởng rằng cuộc xung đột ở Ukraine đang ở gần giai đoạn kết thúc và "tất cả các điều kiện cho một lệnh ngừng bắn đã chín muồi.”

Theo ông, cần “tổ chức các cuộc đàm phán và (đẩy vấn đề) tiến thêm một bước." Đây cũng là điều mà Ankara đã đề xuất và ông hy vọng sẽ sớm diễn ra. "Tôi tin là sẽ sớm diễn ra các cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ trong tương lai gần," ông nói.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đang nỗ lực nối lại việc trao đổi tù nhân với Nga, với hy vọng có thể mang lại tự do cho khoảng 1.200 người Ukraine.

Trong một video đăng trên Telegram, ông Zelensky cho biết nhiều cuộc họp, đàm phán và điện thoại đang được tiến hành để thúc đẩy nối lại các cuộc trao đổi.

Trước đó một ngày, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cũng thông báo ông đã tham gia các cuộc tham vấn tại Thổ Nhĩ Kỳ và Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) về nối lại quá trình trao đổi tù binh.

Sau tham vấn, các bên đều đã đồng ý quay trở lại các thỏa thuận Istanbul và sẽ có thêm các cuộc gặp nữa để quyết định các chi tiết về thủ tục cũng như quy trình tổ chức.

Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên.

Các thỏa thuận Istanbul là những thỏa thuận trao đổi tù binh được dàn xếp với sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2022. Các thỏa thuận này đặt ra quy tắc cho các cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn.

Kể từ đó, hai bên đã trao đổi hàng nghìn người, chia thành nhiều đợt rời rạc và thường bị gián đoạn do căng thẳng leo thang ở các tuyến đầu chiến sự./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thổ Nhĩ Kỳ #lạc quan #triển vọng #đàm phán #Ukraine Thổ Nhĩ Kỳ
