03/10/2023 15:57

Ủy ban Nhân dân thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, thông báo tạm dừng các phương tiện lưu thông trên tuyến đường chính lên, xuống Núi Cấm ở xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, do sạt lở đất, đá.