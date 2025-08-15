Người phụ nữ có đôi môi khổng lồ khẳng định "vẫn sẽ tiếp tục bơm vì thấy vui"

Một người phụ nữ tự nhận mình có "đôi môi lớn nhất thế giới" đã tiết lộ về ngoại hình của mình trước khi trải qua các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ và tiêm rất nhiều chất làm đầy môi.

Andrea Ivanova, đến từ Bulgaria, thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý bởi ngoại hình khá khác thường, với chi phí ước tính lên đến 27.000 USD chỉ riêng cho việc tiêm chất làm đầy môi sau khi bắt đầu quá trình phẫu thuật vào năm 2018.

Người phụ nữ 27 này từng thừa nhận ngoại hình quá gây chú ý này khiến cô gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người yêu. Nhưng cô vẫn kiên định với mục tiêu trở thành người có đôi môi lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, trong những bức ảnh mới được cô công bố gần đây, có thể thấy Andrea thời kỳ chưa phẫu thuật có một đôi môi rất cân đối, khác hoàn toàn ngoại hình hiện tại với đôi môi khổng lồ.

Cô liệt kê một danh sách dài các biện pháp phẫu thuật thẩm mỹ bao gồm tạo hình cằm, kéo dài cằm, tạo hình hàm và nâng môi, nâng cao xương gò má, tất cả đều được thực hiện cùng một lúc.

Andrea cho biết cô rất thích ngoại hình độc đáo của mình, cũng như cảm giác nổi bật giữa đám đông.

"Tôi không thích vẻ ngoài nhàm chán thường ngày và tôi là người hâm mộ những vóc dáng nổi bật và những người đẹp một cách lập dị. Vẻ đẹp tự nhiên đối với tôi thật nhàm chán, vì vậy tôi quyết định thay đổi diện mạo một cách triệt để," cô cho biết.

Andrea Ivanova. (Nguồn: Facebook Muchamazing)

Cô thậm chí còn cho biết việc mình thực hiện 6 ca phẫu thuật trong một ngày là một “thí nghiệm” đối với bản thân mình.

Những ca phẫu thuật của Andrea táo bạo đến mức chính bác sỹ riêng của cô còn phải e ngại và muốn từ chối. “Bác sỹ của tôi e ngại việc tiêm thêm axit hyaluronic vào môi tôi, nhưng tôi kiên quyết muốn tiêm thêm và tôi sẽ không dừng lại. Tôi muốn thực hiện sáu liệu trình cùng một lúc.” Andrea nói.

Trước đây, Andrea chỉ tiêm tối đa ba mũi vào mặt cùng một lúc, ở các vùng khác nhau trên khuôn mặt vào những ngày khác nhau. Tuy nhiên, lần này cô muốn thử nghiệm xem số lần tiêm và lượng chất làm đầy sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cơ thể.

Cô thậm chí còn phải tìm một bác sỹ ở Đức để thực hiện liệu trình, và liệu trình đã được tiến hành vào tháng 2 năm ngoái, vì bác sỹ phẫu thuật thường xuyên của cô đã từ chối.

Và mặc dù Andrea rất hào hứng với trải nghiệm này, cô thừa nhận rằng nó vô cùng đau đớn.

“Hiện tại, tôi bị đau khắp mặt, hàm và cằm rất đau,” cô nói sau khi thực hiện phẫu thuật. “Tôi khó có thể cười vì cơn đau ở xương gò má và cảm giác mặt mình đang bị kéo căng.”

Nhưng Andrea khẳng định cảm giác này là bình thường sau khi điều trị vì "chất làm đầy chưa ổn định." Và mặc dù ăn uống khó khăn, Andrea vẫn kiên quyết nói rằng môi cô "không đau."

Cô nói thêm: "Tôi chỉ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng đó là nơi tôi tiêm nhiều chất làm đầy nhất và cũng là nơi tôi tiêm nhiều lần nhất. Và khi càng có nhiều chất làm đầy, vùng đó lại càng ít đau."

Và mặc dù đau, Andrea vẫn không có ý định bỏ cuộc. Cựu sinh viên triết học này đã lên kế hoạch sang Đức để gặp lại bác sỹ phẫu thuật cũ, vì bác sỹ thường xuyên của cô tỏ ra không tin tưởng vào các thay đổi trên cơ thể cô.

Nhưng giờ đây, ngay cả bác sỹ người Đức này cũng đã bày tỏ sự lo ngại.

“Tôi không hề sợ tiêm quá nhiều mũi cùng một lúc vì tôi tin tưởng bác sỹ của mình và họ là những chuyên gia tuyệt vời trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng họ sợ tôi sẽ bị hoại tử và sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ mô ở môi nếu tôi vẫn tiếp tục tiêm chất làm đầy," cô nói.

Theo NHS, hoại tử là tình trạng mô cơ thể chết đi, xảy ra khi lượng máu lưu thông đến vị trí tiêm quá ít. Tình trạng này có thể do bức xạ, hóa chất hoặc chấn thương gây ra, và trong một số trường hợp có thể gây tử vong.

"Có những rủi ro liên quan, chẳng hạn như viêm nhiễm và tăng nhiệt độ cơ thể, đặc biệt là khi tiêm quá nhiều cùng một lúc," Andrea nói thêm. "Hiện tại, mặt tôi đang sưng và bầm tím, điều này là bình thường do phải tiêm nhiều mũi, nhưng tôi nghĩ vài ngày nữa tôi sẽ hồi phục."

Cô tiếp tục: "Bạn không nên đánh giá người khác qua vẻ ngoài của họ. Đó là sở thích của họ và không ai có quyền cảm thấy bị xúc phạm vì điều đó. Tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục tiêm nhiều mũi trong một ngày, vì điều đó khiến tôi rất vui”./.