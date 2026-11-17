Nha Bích được xác định là xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khu vực I của thành phố Đồng Nai, tập trung chủ yếu là đồng bào các dân tộc S'tiêng, Khmer, Hoa..., đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, địa phương xác định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là nhiệm vụ cốt lõi, gắn liền với chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng năng suất và tạo việc làm bền vững. Xã phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 40% và tỷ lệ lao động có trình độ từ trung cấp trở lên đạt 24%.

Một trong những điểm nhấn để đạt được mục tiêu này là chuyển mạnh từ đào tạo theo khả năng sang đào tạo gắn với nhu cầu thực tế của người học và nhu cầu sử dụng lao động.

Theo đó, xã chú trọng phân loại lực lượng lao động theo trình độ, nghề nghiệp và tình trạng việc làm; xác định nhóm chưa qua đào tạo, nhóm đã qua đào tạo nhưng chưa có bằng cấp, chứng chỉ và nhóm có nhu cầu học nghề, chuyển đổi nghề hoặc nâng cao kỹ năng.

Trên cơ sở đó, tăng cường kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, nhu cầu đào tạo, đào tạo lại và tiêu chuẩn kỹ năng nghề.

Việc đào tạo được định hướng ưu tiên những ngành, nghề có khả năng tạo việc làm ổn định, phù hợp với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

Cùng với đào tạo nghề cho lực lượng lao động hiện có, xã Nha Bích chú trọng công tác hướng nghiệp và phân luồng trong giáo dục, giúp học sinh có thêm thông tin để lựa chọn lộ trình học tập phù hợp với năng lực, sở trường, điều kiện gia đình và nhu cầu của thị trường lao động.

Công tác tư vấn sẽ tập trung cung cấp thông tin về yêu cầu tuyển sinh, thời gian, chi phí đào tạo, cơ hội việc làm và lộ trình phát triển nghề nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của học sinh và phụ huynh về giáo dục nghề nghiệp, hạn chế tình trạng lựa chọn ngành nghề chưa phù hợp với năng lực và nhu cầu xã hội./.

Quảng Ninh đào tạo nghề, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Ninh xác định đào tạo nghề cho lao động dân tộc thiểu số, nông thôn theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo gắn với giải quyết việc làm là giải pháp tạo sinh kế bền vững cho người dân.