Nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, băng giá phủ trắng đỉnh Fansipan

Do ảnh hưởng của không khí lạnh với nền nhiệt khoảng dưới 0 độ C, từ rạng sáng 25/11, trên đỉnh Fansipan, xã Tả Van, tỉnh Lào Cai đã xuất hiện băng giá, tạo nên khung cảnh đẹp mắt.

Hương Thu
Băng tuyết phủ trắng đỉnh núi tạo nên phong cảnh kỳ thú. (Nguồn: TTXVN phát)

Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu du lịch Sun World Fansipan Legend, do ảnh hưởng của không khí lạnh với nền nhiệt khoảng dưới 0 độ C, từ rạng sáng 25/11, trên đỉnh Fansipan, xã Tả Van, tỉnh Lào Cai, đã xuất hiện băng giá, tạo nên khung cảnh đẹp mắt.

Tuy nhiên, thời tiết này cũng gây ảnh hưởng không tốt tới sản xuất, cây trồng và vật nuôi.

Từ đêm 24/11 đến sáng 25/11, nhiệt độ tại đỉnh Fansipan dao động trong khoảng từ -2 độ C đến 0 độ C khiến hơi nước ngưng kết tạo thành lớp băng dày phủ trắng sàn gỗ khu đặt biểu tượng Fansipan, lối đi, lan can và cây, cỏ trên đỉnh núi ở độ cao từ 3.000m trở lên.

Từ 7 giờ đến 10 giờ 30, nắng dần lên, nhiệt độ đã tăng thêm khoảng 4 độ C, băng đang có dấu hiệu tan.

Cảnh tượng băng tuyết phủ trắng đỉnh núi tạo nên phong cảnh kỳ thú như ở châu Âu. Tại các khu vực lân cận như phường Sa Pa, xã Tả Phìn..., nhiệt độ sáng nay dao động 3-7 độ C, trời lạnh khô.

Theo dự báo, trong tháng 12, không khí lạnh tại Lào Cai sẽ hoạt động mạnh hơn. Ở các khu vực núi cao trên 1.500m, nhiệt độ trung bình có thể xuống dưới 10 độ C, khả năng băng giá sẽ tiếp tục xuất hiện trên đỉnh Fansipan trong các đợt rét đậm sắp tới.

Để chủ động phòng chống rét cho cây trồng, đói rét cho đàn gia súc và thủy sản trên địa bàn tỉnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại về sản xuất nông nghiệp do rét đậm, rét hại gây ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai đã chủ động phối hợp, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các xã, phường phương án phòng chống rét cho cây trồng, đói rét cho gia súc và thủy sản vụ Đông Xuân 2025-2026 trên địa bàn; kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống rét cho cây trồng, đói rét cho vật nuôi, thủy sản./.

(TTXVN/Vietnam+)
#đỉnh Fansipan #băng giá Lào Cai
