Lào Cai: Đỉnh Fansipan xuất hiện đợt sương muối đầu tiên

Do nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C, sáng sớm 21/11, quanh đỉnh Fansipan (xã Tả Van, Lào Cai) đã xuất hiện sương muối nhẹ, dự báo đêm về sáng 22/11, nhiều khả năng sương muối vẫn tiếp tục xảy ra.

Sương muối phủ một lớp trắng mỏng trên sàn gỗ đỉnh Fansipan, nơi khách du lịch thường ngắm mây. (Ảnh: TTXVN phát)
Do nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C, sáng sớm nay (21/11), khu vực quanh đỉnh Fansipan (xã Tả Van, Lào Cai) đã xuất hiện sương muối nhẹ. Đây là đợt sương muối đầu tiên xuất hiện trên đỉnh Fansipan mùa Đông 2025-2026.

Nguyên nhân của hiện tượng này là do đêm về sáng ngày 21/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh biến tính, gây hiện tượng vùng núi cao trời ít mây.

Dẫn đến bức xạ nhiệt mặt đất về ban đêm lớn khiến nhiệt độ giảm sâu. Khu vực đỉnh Fansipan nhiệt độ xuống dưới 0 độ C và sương muối hình thành.

Theo du khách và người dân địa phương, sương muối xảy ra vào khoảng gần sáng 21/11 với cường độ nhẹ, sương muối phủ một lớp trắng mỏng trên đường đi, bậc đá lên xuống, sàn gỗ để khách du lịch ngắm mây.

Hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai vẫn tiếp tục biến tính chậm rồi ổn định. Dự báo đêm về sáng ngày 22/11, nhiệt độ khu vực núi Fansipan vẫn ở mức thấp, nhiều khả năng tại đây sương muối vẫn tiếp tục xảy ra.

Sương muối là hiện tượng thời tiết cực đoan, không có lợi cho cây trồng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Tỉnh Lào Cai đã và đang chủ động ứng phó với không khí lạnh tăng cường; tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống rét cho con người, cây trồng vật nuôi trên địa bàn./.

