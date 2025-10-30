Nhiều tuyến đường ở Quảng Trị sạt lở, ngập sâu sau mưa lớn kéo dài

Trong 24 giờ qua do ảnh hưởng không khí lạnh suy yếu, kết hợp nhiễu động đới gió Đông trên cao nên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, ngập lụt gây chia cắt.

Cụ thể, tuyến Quốc lộ có 3 điểm sạt lở gồm: trên Quốc lộ 9C tại Km29+100, Km38+400 (xã Kim Ngân) sạt lở mái taluy dương chiều dài 60m, khối lượng khoảng 2.500 m3; trên Quốc lộ 9B tại Km 77+700 (xã Kim Ngân) sạt lở taluy dương, khối lượng khoảng 3.500 m3 và Quốc lộ 9 tại Km48+120-140 sạt lở taluy dương, khoảng 200 m3.

Trên các tuyến đường tỉnh lộ 587 và đường tỉnh 571 có 7 điểm sạt lở, mặt đường bị xói trôi giao thông đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngoài ra, tại nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã tại các xã Nam Hải Lăng, xã Đakrông, xã Lệ Thủy, xã Kim Ngân, xã Hướng Hiệp cũng xảy ra tình trạng sạt lở taluy dương.

Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến 44 điểm ngập; trong đó, có 8 điểm tại các tuyến giao thông Quốc lộ (Quốc lộ 15D, Quốc lộ 9C, Quốc lộ 9B) 12 điểm tuyến tỉnh lộ (đường tỉnh 565C, tuyến đường tỉnh 564…) và trên 27 điểm tuyến đường giao thông liên xã, thôn thuộc các xã Nam Hải Lăng, Mỹ Thủy, Diên Sanh, Đakrông, Ba Lòng, Vĩnh Định.

Trên các tuyến đường bị sạt lở, khu vực nguy hiểm, ngập lụt gây chia cắt, các đơn vị, chính quyền địa phương đã chủ động triển khai lực lượng canh gác và bố trí barie, biển cảnh báo… đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Đồng thời, có phương án di dời các hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Tại tỉnh Quảng Trị, do mưa lớn đã có 2 người mất tích do nước lũ cuốn; hơn 534 hộ/1.578 khẩu bị ngập; hơn 5.000 học sinh/27 trường học phải tạm nghỉ để bảo đảm an toàn tại các xã Nam Hải Lăng, Hải Lăng, Mỹ Thủy, Diên Sanh, Đakrông, Vĩnh Định.

Toàn tỉnh đã sơ tán, di dời 137 hộ/ 385 khẩu và 14 cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay.

Theo dự báo, trong 6 – 12 giờ tới, lũ trên sông Kiến Giang tại Lệ Thuỷ có khả năng lên 2.90m trên báo động 3 là 0.2m, sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn có khả năng lên 5.8 m dưới báo động 3 là 0.2m.

Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng hạ lưu sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn, và sông Ô Lâu còn duy trì trong vài ngày tới.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở sườn dốc khu vực các xã miền núi; sạt lở bờ sông, ta luy đường giao thông.

Tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các địa phương cần cập nhật liên tục tình hình thiên tai, mưa lớn, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, website, mạng xã hội đến với cộng đồng để có các phương án chủ động ứng phó.

Đồng thời, sẵn sàng triển khai các phương án di dời, sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi khi tình huống xảy ra./.

Mưa lũ tại miền Trung: Khoảng 90 xã, phường bị ngập, chia cắt Mưa lũ miền Trung khiến 90 xã bị ngập, nhiều quốc lộ bị sạt lở, thiệt hại lớn về nông nghiệp, nhà cửa và gây nhiều thương vong, cần ứng phó khẩn cấp.