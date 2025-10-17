Nhóm Secret Garden xúc động trước tình cảm nồng hậu của khán giả Việt

Chưa kịp nghỉ ngơi sau chuyến bay dài từ Oslo (Na Uy) tới Hà Nội, nhóm nhạc Secret Garden đã gặp gỡ báo chí vào sáng 17/10 để chia sẻ về đêm diễn đặc biệt nhất từ trước đến nay của họ vào tối 18/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội.

Chương trình “Secret Garden Live in Vietnam” là concert thứ 3 nằm trong khuôn khổ chuỗi dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng "Good Morning Vietnam" do Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam khởi xướng và thực hiện, sau thành công của 2 sự kiện “Kenny G Live in Vietnam” và “Bond Live in Vietnam.”

Không chỉ là cầu nối mang âm nhạc đỉnh cao thế giới đến khán giả trong nước, Ban Tổ chức còn muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới thông qua MV của các nghệ sỹ quốc tế tham gia chương trình.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (trái) và ông Nguyễn Thùy Dương, Chủ tịch IB Group. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giống như các năm trước, toàn bộ doanh thu từ việc bán vé cho đêm nhạc sẽ dùng cho mục đích thiện nguyện - một mục đích nhân văn được Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam duy trì.

Khác với sự kiện của hai năm trước, nghệ sỹ Kenny G và nhóm nhạc Bond đã từng trình diễn tại Việt Nam, thì với bộ đôi huyền thoại Secret Garden, đây là lần đầu tiên họ đến Việt Nam biểu diễn. Đêm nhạc “Secret Garden Live in Vietnam” cũng là điểm mở đầu cho tour lưu diễn của Secret Garden cho tour lưu diễn thế giới kỷ niệm 30 năm sự nghiệp của nhóm nhạc năm nay.

Nghệ sỹ Rolf Løvland bày tỏ sự hào hứng được biểu diễn tại Việt Nam lần đầu tiên. Khi thông tin về chuyến lưu diễn được đăng lên fanpage, nghệ sỹ thấy rất nhiều khán giả Việt Nam vào bình luận, gửi lời chào và thể hiện tình yêu với âm nhạc của Secret Garden.

“Chính tình cảm nồng hậu đó khiến chúng tôi cảm nhận được sự gắn kết đặc biệt với khán giả Việt, dù chưa từng gặp mặt. Việt Nam mang lại cho chúng tôi nguồn cảm hứng rất riêng, và chúng tôi mong được đền đáp tình cảm ấy bằng những màn trình diễn thật sâu sắc và đáng nhớ,” nghệ sỹ bày tỏ.

Hai thành viên nhóm nhạc Secret Garden. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông cũng tiết lộ rằng, sau đêm diễn tại Hà Nội, Secret Garden sẽ tiếp tục tour diễn tại các thành phố lớn Trung Quốc trước khi trở về Na Uy, nhưng Việt Nam được chọn làm điểm mở đầu cho tour diễn kỷ niệm 30 năm sự nghiệp bởi nhóm “cảm nhận được tình cảm nồng hậu và niềm đam mê yêu thích âm nhạc của khán giả Việt.”

Trả lời câu hỏi của Báo Điện tử VietnamPlus, nghệ sỹ Fionnuala Sherry hy vọng thông qua âm nhạc của mình, khán giả Việt Nam sẽ tìm thấy sự thư giãn và bình yên trong tâm hồn.

“Cuộc sống hiện đại bận rộn, nhiều người tập trung vào thiết bị điện tử, mạng xã hội. Tôi mong khán giả tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn và âm nhạc sẽ dễ dàng đưa họ đến với sự bình yên đó,” nghệ sỹ chia sẻ.

Hợp xướng Gió Xanh trình bày bài hát "You raise me up" của nhóm Secret Garden. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ban Tổ chức cho hay đêm diễn của Secret Garden tại Hà Nội được thực hiện theo format chung và đạt tiêu chuẩn quốc tế về sân khấu cũng như âm thanh. Secret Garden sẽ mang đến tuyển tập tác phẩm đã làm nên tên tuổi của họ, được chia thành ba chủ đề xuyên suốt: Thiên nhiên; cảnh đẹp, quan hệ với con người; văn hoá. Với phong cách sắp đặt sân khấu tinh giản, tôn vinh mạch kể chuyện bằng âm thanh, khán giả Việt Nam sẽ được dẫn dắt qua một hành trình thưởng thức đầy thi vị.

Từ những giai điệu “không lời” giàu hình ảnh đến những bản ca lai giữa cổ điển, dân gian Bắc Âu-Celtic, phù hợp với không gian thưởng thức tinh tế của khán giả Việt trong những ngày mùa Thu Hà Nội./.

“Secret Garden Live in Vietnam” diễn ra vào 19h30 ngày 18/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, hứa hẹn sẽ là một đêm nhạc nhiều cung bậc cảm xúc trên sân khấu Hà Nội.