NXB Giáo dục Việt Nam tham gia triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Tại Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là đơn vị đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) tạo ra những không gian trưng bày đầy ý nghĩa và sáng tạo, góp phần tạo nên bức tranh tổng thể của Triển lãm.

Nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước, khu triển lãm của Bộ Giáo dục và Đào tạo với chủ đề “80 năm thành tựu giáo dục và đào tạo” và Không gian “Sáng tạo để kiến thiết” của Cục Xuất bản, In và Phát hành là những điểm nhấn quan trọng, có ý nghĩa quốc gia, góp phần khẳng định vai trò then chốt và sứ mệnh lịch sử của ngành giáo dục cũng như ngành xuất bản trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Với diện tích trưng bày 396m² tại vị trí số H1-013, Hall 1, gian hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo tái hiện một cách sinh động, khách quan hành trình 80 năm phát triển của ngành giáo dục gắn liền với lịch sử xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước. Tại không gian này, các sản phẩm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam góp mặt trong các dấu mốc phát triển của ngành giáo dục nước nhà: Giai đoạn trước tháng 8/1945-1954; 1954-1975; 1975-1986 và từ năm 1986 đến nay.

Không gian “Sáng tạo để kiến thiết” thuộc khu vực 12 lĩnh vực công nghiệp văn hóa do Cục Xuất bản, In và Phát hành chủ trì tổ chức trưng bày với chủ đề: “Xuất bản Việt Nam – 80 năm xây dựng, phát triển và hội nhập” với 4 phân khu. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được tham dự bằng một gian hàng độc lập tại phân khu Xuất bản.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn thăm gian hàng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong hành trình 80 năm phát triển của đất nước, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tự hào là đơn vị tiên phong, đồng hành chặt chẽ cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Xuất bản, In và Phát hành trong việc xây dựng và phát triển một nền giáo dục bền vững và hiện đại, đáp ứng yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

Tham dự triển lãm lần này, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mang đến những sản phẩm tiêu biểu nhất của mình (sách giáo khoa, sách tham khảo đặc biệt, các sản phẩm số…) phối hợp trưng bày tại triển lãm. Từ nhiều năm qua, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giữ vai trò nòng cốt trong việc cung cấp tri thức, định hình phương pháp giảng dạy và học tập qua nhiều thế hệ.

Với những sản phẩm tham dự tại triển lãm, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã góp phần tạo nên những khu trưng bày với các sản phẩm đa dạng, minh chứng cho sự phát triển không ngừng và cam kết vì một nền giáo dục và xuất bản chất lượng.

Sản phẩm sách giáo khoa qua các thời kỳ với những bộ sách giáo khoa đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám đến những bộ sách mới nhất theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chắt lọc, biên soạn và xuất bản, đồng hành cùng hàng triệu thế hệ học sinh Việt Nam trên con đường chinh phục tri thức. Đây không chỉ là những cuốn sách, mà còn là minh chứng sống động cho sự phát triển của tư duy giáo dục, sự thích ứng với từng giai đoạn lịch sử của đất nước.

Sản phẩm sách giáo khoa tiếng các dân tộc với những bộ sách giáo khoa dành cho học sinh vùng dân tộc thiểu số. Các sản phẩm này cho thấy Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam không chỉ giúp nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo quyền được học tập cho mọi trẻ em, mà còn góp phần quan trọng vào việc bảo tồn, gìn giữ di sản văn hóa, ngôn ngữ phong phú của các dân tộc Việt Nam, thúc đẩy bình đẳng trong giáo dục và xây dựng một xã hội đa dạng, đoàn kết.

Ông Lê Thành Anh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội giới thiệu với Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn về hệ sinh thái giải pháp số toàn diện của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sản phẩm sách tham khảo đặc biệt với những tác phẩm đã đoạt các giải thưởng sách hoặc có giá trị cao về văn hóa, lịch sử, giáo dục…; hay những ấn phẩm chuyên sâu về các chuyên ngành, lĩnh vực cụ thể, thể hiện sự đa dạng trong nội dung các sản phẩm và định hướng phát triển tri thức toàn diện của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Bên cạnh đó là các sản phẩm số và học liệu điện tử đón đầu xu thế chuyển đổi số. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã và đang phát triển mạnh mẽ các sản phẩm điện tử, học liệu số đa dạng và tiện ích. Những sản phẩm này không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy hiện đại mà còn hỗ trợ tối đa cho giáo viên và học sinh trong việc tiếp cận tri thức mọi lúc, mọi nơi, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế.

Cũng trong khuôn khổ của chương trình triển lãm, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chủ trì buổi tọa đàm “Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong sự nghiệp phát triển văn hóa đọc cho học sinh - sinh viên” vào ngày 29/8 với sự tham gia của các nhà văn, nhà thơ, nhà giáo, nhà nghiên cứu như: Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam; Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Đăng Điệp - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Văn học Hội Nhà văn Việt Nam - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học; Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Tùng - thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trưng Vương.

Sự tham gia của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Triển lãm lần này không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm tự hào, là cơ hội để khẳng định những đóng góp to lớn của mình vào sự nghiệp “trồng người,” vào hành trình xây dựng và phát triển một nền giáo dục Việt Nam tiên tiến, nhân văn, vì một tương lai rạng rỡ của đất nước./.

