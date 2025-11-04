Ngày 4/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2435/QĐ-TTg về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Đoàn giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Quyết định số 2435/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký (4/11/2025).

Ông Nguyễn Quốc Đoàn sinh năm 1975, quê tỉnh Ninh Bình; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Tiến sỹ Luật.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ, ông Nguyễn Quốc Đoàn từng kinh qua nhiều chức vụ như: Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Phó Bí thư rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế (nay là thành phố Huế).

Tháng 7/2021, ông Nguyễn Quốc Đoàn được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Sau đó, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Đến năm 2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao./.

