Phó Chủ tịch Quốc hội chúc Tết Đồn biên phòng, nhân dân vùng biên giới Quảng Trị

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn thời gian tới, các cán bộ, chiến sỹ biên phòng, nhân dân huyện Đakrông sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà Tết cho các cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Ngày 21/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đoàn công tác của Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết Đồn Biên phòng và tặng quà cho các hộ nghèo ở vùng biên giới khó khăn của tỉnh Quảng Trị.

Đến thăm nhân dân địa bàn xã A Ngo, huyện Đakrông, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương biểu dương những nỗ lực, cố gắng của chính quyền, nhân dân thời gian qua.

Là địa bàn miền núi giáp biên giới nước bạn Lào, còn nhiều khó khăn, xã A Ngo có hơn 95% dân số thuộc đồng bào dân tộc thiểu số Pakô. Thời gian qua, người dân trên địa bàn đã đoàn kết, đồng lòng đồng sức xây dựng cuộc sống, phát triển kinh tế-xã hội địa phương ngày càng đi lên.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn thời gian tới, nhân dân trên địa bàn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, góp phần ổn định an ninh-quốc phòng tại địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với những nỗ lực không ngừng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã A Ngo nói riêng, tỉnh Quảng Trị nói chung sẽ vượt qua khó khăn, ngày càng phát triển đi lên; đồng thời gửi lời chúc năm mới tốt đẹp nhất đến người dân vùng biên giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, tặng quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của xã A Ngo, huyện Đakrông. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã trao quà Tết tặng Ủy ban Nhân dân huyện Đakrông, Ủy ban Nhân dân xã A Ngo; trao 50 suất quà, có tổng trị giá 65 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã A Ngo.

Đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Biên phòng tỉnh Quảng Trị), Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và kết quả đã đạt được thời gian qua của đơn vị, đặc biệt trong công tác bảo đảm an ninh biên giới, quốc phòng; xuất nhập cảnh cho người, phương tiện qua lại giữa hai nước; phòng, chống tội phạm xuyên biên giới.

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân ngày càng đi lên, có cuộc sống ấm no, từng bước nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ đường biên, cột mốc, an ninh biên giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng là đơn vị đóng trên địa bàn trọng điểm, cán bộ, chiến sỹ của đơn vị sẽ vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn biên giới; xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ quốc phòng, an ninh biên giới quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao 10 suất quà tặng các cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay./.