Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam

Chiều 1/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam-Lào Nguyễn Thị Thanh đã tiếp Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào-Việt Nam Boviengkham Vongdara dẫn đầu sang thăm, làm việc và dự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh vui mừng chào đón Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam đến thăm Nhà Quốc hội, nhấn mạnh, chuyến thăm và các hoạt động của Đoàn trong dịp trọng đại này tiếp tục khẳng định sự gắn bó keo sơn, tình cảm sâu sắc giữa hai nước, hai dân tộc Việt-Lào.

Quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Lào là quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, đã được bồi đắp qua nhiều giai đoạn lịch sử, được thử thách qua các cuộc chiến đấu chống kẻ thù chung và trường tồn cùng sự phát triển của hai dân tộc.

Phó Chủ tịch Quốc hội thông tin về những điểm nhấn kinh tế-xã hội của Việt Nam, cho biết: Sau gần 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; quyết tâm phấn đấu trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Để thực hiện mục tiêu trên, Việt Nam đang tập trung thúc đẩy 3 đột phá chiến lược gồm: Hoàn thiện thể chế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và “Bộ tứ Nghị quyết chiến lược,” gồm Nghị quyết về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết về hội nhập quốc tế; Nghị quyết về xây dựng và thực thi pháp luật; Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân. Cả nước đẩy mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên và tăng trưởng hai con số vào những năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh vui mừng nhận thấy, thời gian qua, cùng với đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào ngày càng được củng cố, duy trì chặt chẽ, hiệu quả, đi vào thực chất. Hai bên đã và đang triển khai thực hiện tốt nội dung của Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, tổ chức nhiều hoạt động trao đổi kinh nghiệm, hội thảo, tọa đàm chuyên đề.

Trong năm 2024-2025, Quốc hội hai nước tích cực phối hợp, nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn sách “50 năm quan hệ giữa Quốc hội nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - Hợp tác toàn diện và phát triển” và dự kiến sẽ xuất bản trong năm 2025 nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ Quốc hội hai nước.

Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XV mới đây đã thành công tốt đẹp, là kỳ họp có khối lượng nội dung về công tác lập pháp nhiều nhất từ trước đến nay. Quốc hội đã thông qua 34 luật; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp cùng nhiều luật, nghị quyết đồng bộ, tạo cơ sở pháp lý cho việc đổi mới, sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Các quyết sách, đạo luật được thông qua tại Kỳ họp có tính cách mạng, khởi đầu cho những cải cách thể chế và định hướng những nhiệm vụ cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ vui mừng vì hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị thời gian qua đã tổ chức các hoạt động giao lưu; trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm, biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa hai Quốc hội; tích cực tham dự hoạt động giao lưu văn hóa, sự kiện quan trọng tổ chức tại hai nước.

Để tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước và cơ quan lập pháp Việt Nam-Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị hai Hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai các hoạt động với hình thức, nội dung phong phú, đa dạng nhằm thắt chặt tình đoàn kết và tăng cường quan hệ hợp tác, gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Hội Hữu nghị hai nước cần phối hợp xây dựng định hướng trong thời kỳ mới, góp phần triển khai hiệu quả chương trình, kế hoạch, thỏa thuận đã ký kết, tuyên bố chung giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; nâng cao hiệu quả và tính thiết thực của các hoạt động hợp tác, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển; tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam Boviengkham Vongdara bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã dành thời gian tiếp Đoàn; trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn “kề vai sát cánh,” hết lòng hỗ trợ Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong suốt sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước ngày nay.

Bày tỏ vui mừng và ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam thời gian qua, ông Boviengkham Vongdara nhấn mạnh, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Ông khẳng định, trong thời gian tới, Hội Hữu nghị hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả hơn giữa các tầng lớp nhân dân.

Hai bên chú trọng tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về quan hệ truyền thống đặc biệt Lào-Việt Nam; thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, góp phần xứng đáng vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ truyền thống hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai nước./.

