Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, ông Robert Kalinak, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-20/11/2025.

Sáng 18/11, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón chính thức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak và các thành viên đoàn.

Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm. Theo Đại tướng Phan Văn Giang, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1950-2025), tạo xung lực mới cho quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, góp phần triển khai tích cực và hiệu quả các cam kết hợp tác quốc phòng mà hai bên thống nhất trong Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng được ký năm 2015 nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia Martin Glvac.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia sẽ góp phần đưa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng của hai bên, vì lợi ích hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển chung của khu vực và thế giới.

Khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Slovakia, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam luôn trân trọng biết ơn sự giúp đỡ của Slovakia trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc phát triển đất nước, hội nhập quốc tế ngày nay. Mặc dù cách xa về mặt địa lý, hai nước còn nhiều dư địa, tiềm năng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại cuộc hội đàm. (Ảnh: Hằng Trần/Vietnam+)

Tại hội đàm, hai bên cùng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương đã được Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Slovakia triển khai phù hợp với Bản ghi nhớ đã ký năm 2015, đạt được kết quả tích cực.

Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng "bốn không" (không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế); đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác quốc phòng song phương và đa phương, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích chung, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng tương xứng với sự phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó của quan hệ hai nước, tập trung vào một số lĩnh vực. Cụ thể, hai bên tăng cường trao đổi đoàn, thiết lập các cơ chế hợp tác để tăng cường hiểu biết lẫn nhau và trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia quan tâm, sớm cử Tùy viên Quốc phòng Slovakia tại Việt Nam, làm cầu nối giúp triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác mà hai bên thống nhất.

Cùng với đó, hai bên thúc đẩy hợp tác về đào tạo, trong đó Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn Bộ Quốc phòng Slovakia nghiên cứu tiếp nhận quân nhân Việt Nam tham gia khóa đào tạo tiếng Slovak và các chuyên ngành mà Slovakia có thế mạnh. Đồng thời, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Slovakia sang học tiếng Việt, tham gia khóa Quan chức quốc phòng quốc tế.

Ngoài ra, hai bên thúc đẩy hợp tác về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thông qua trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, tham gia các khóa tập huấn phù hợp do mỗi bên tổ chức; tăng cường hợp tác về công nghiệp quốc phòng; nghiên cứu, tìm kiếm khả năng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng khác như: an ninh mạng, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, ứng phó với các thách thức phi truyền thống; ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak cùng lãnh đạo cơ quan phụ trách hợp tác công nghiệp quốc phòng và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng hàng đầu của Slovakia tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, dự kiến được tổ chức vào cuối năm 2026.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak và Đoàn Bộ Quốc phòng Slovakia tại hội đàm. (Ảnh: Hằng Trần/Vietnam+)

Trao đổi tại hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak nhấn mạnh ý nghĩa của mối quan hệ truyền thống lâu đời Việt Nam - Slovakia, khi hai đất nước đã sát cánh bên nhau trong những năm tháng chiến đấu và phát triển.

Bày tỏ vui mừng trước kết quả quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua, ông Robert Kalinak nhất trí cử Tùy viên Quốc phòng Slovakia tại Việt Nam; đề nghị trong thời gian tới hai bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như: công nghiệp quốc phòng, trao đổi đoàn các cấp, an ninh mạng…/.

