Tỉnh Phú Thọ đang rà soát, điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2035, định hướng đến năm 2050 theo hướng phát triển xanh, thông minh, bền vững, gắn khai thác lợi thế cảnh quan, sinh thái với bảo tồn bản sắc văn hóa.

Cùng với mở rộng không gian và kết nối hạ tầng, tỉnh đặt yêu cầu xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, tránh lãng phí đất đai, nguồn lực và ảnh hưởng cảnh quan khu vực lòng hồ.

Tổ chức lại không gian, tăng kết nối khu du lịch

Theo báo cáo của Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn, phạm vi điều chỉnh quy hoạch có diện tích khoảng 52.000 ha, thuộc các phường Hòa Bình, Thống Nhất, Tân Hòa và các xã Đà Bắc, Cao Sơn, Tiền Phong, Quy Đức, Tân Mai, Mường Hoa, Thung Nai.

Theo phương án đề xuất, việc điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình sẽ được tổ chức theo cấu trúc “Hai trục-Ba hành lang-Năm trung tâm động lực”, lấy cao tốc CT03 Hà Nội-Hòa Bình-Mộc Châu và Quốc lộ 6 làm các trục động lực chính.

Không gian phát triển được điều chỉnh từ 6 phân khu xuống còn 5 phân khu, hình thành các trung tâm điều hành và dịch vụ du lịch toàn khu; nghỉ dưỡng Hòa Bình-Đà Bắc; nghỉ dưỡng cao cấp Mường Hoa; du lịch văn hóa tâm linh Thung Nai; sinh thái Tân Mai-Quy Đức; đồng thời bổ sung trung tâm cửa ngõ phía Tây sinh thái-giải trí tại Tiền Phong-Cao Sơn.

Theo ông Nguyễn Xuân Quang, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh, hồ Hòa Bình được xác định là Khu du lịch Quốc gia trọng điểm của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, phát triển theo hướng xanh, thông minh, bền vững, mang bản sắc riêng; đồng thời là vùng sinh thái, nghỉ dưỡng ven hồ, chăm sóc sức khỏe, thể thao nước, du lịch đường thủy, du lịch cộng đồng và sân golf cao cấp, kết hợp các sự kiện văn hóa-thể thao.

Vẻ thơ mộng của hồ Hòa Bình. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Mục tiêu đến năm 2030 đạt tiêu chí Khu du lịch Quốc gia; đến năm 2050 trở thành điểm đến du lịch hồ, nghỉ dưỡng và văn hóa chất lượng cao, có vị trí xứng tầm trong nước và quốc tế. Dự kiến đến năm 2035 khu du lịch đón khoảng 2 triệu lượt khách và đến năm 2050 khoảng 6,5 triệu lượt khách.

Việc điều chỉnh được đặt ra sau khi xuất hiện nhiều yếu tố mới như thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt sau hợp nhất ba tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Phú Thọ; cùng với đó là việc triển khai các dự án cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu, Hòa Bình-Việt Trì.

Sau khi làm việc với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Duy Đông đã đưa ra kết luận và chỉ đạo đối với việc điều chỉnh quy hoạch này. Theo Chủ tịch, không gian Khu vực hồ Hòa Bình phải gắn phát triển du lịch với bảo tồn cảnh quan, hệ sinh thái lòng hồ, bảo vệ môi trường và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Mường, Thái, Dao.

Khu vực hồ Hòa Bình cũng được định hướng liên kết, bổ trợ với các trung tâm du lịch khác của tỉnh như Đền Hùng, Tam Đảo, Đại Lải, Xuân Sơn, Thanh Thủy, Kim Bôi, Mai Châu.

Trong quá trình hoàn thiện đồ án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn rà soát, tính toán lại đất phát triển dịch vụ, du lịch, tối thiểu giữ nguyên diện tích theo quy hoạch được duyệt năm 2021, bảo đảm quỹ đất cho các dự án lớn, trọng điểm và thu hút nhà đầu tư có năng lực.

Quy hoạch cũng phải cập nhật dự án phát triển hạ tầng du lịch tỉnh Hòa Bình sử dụng vốn ODA của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), trong đó có tuyến đường ven hồ; rà soát đất quốc phòng; khoanh định khu vực nuôi trồng thủy sản và bố trí các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm như xưởng sửa chữa tàu thủy, khu vực lồng bè nuôi trồng thủy sản cách xa các khu du lịch nghỉ dưỡng.

Đặc biệt, tỉnh yêu cầu tính toán kỹ phương án xử lý nước thải của từng dự án. Do địa hình khu vực hồ Hòa Bình phức tạp, chia cắt, việc xây dựng các khu xử lý nước thải tập trung gặp khó khăn, vì vậy từng dự án phải có phương án xử lý riêng, bảo đảm đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường.

Cảnh quan sông núi lẩn khuất trong những màn sương và hoạt động của con người điểm xuyết tạo nên một bức tranh thủy mặc đầy thơ mộng. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Cùng với đó là rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, nhất là tại xã Tân Mai, tính toán phương án di dân và bố trí tái định cư; nghiên cứu phương án cấp điện hạ thế cho các khu vực trung tâm, khu du lịch.

Về văn hóa, tỉnh yêu cầu bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Mường, Thái, Dao, tạo điều kiện để du khách trải nghiệm văn hóa bản địa, đồng thời bổ sung định hướng phát triển công nghiệp văn hóa vào đồ án quy hoạch.

Rà soát 23 dự án, xử lý dự án chậm triển khai

Cùng với điều chỉnh không gian phát triển, tỉnh Phú Thọ đặt yêu cầu rà soát toàn diện các dự án đầu tư tư nhân trong khu vực lòng hồ, nhằm khắc phục tình trạng dự án chậm triển khai, chưa phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai và vốn đầu tư.

Theo Sở Tài chính, đến tháng 11/2026, trong ranh giới quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình có 23 dự án đầu tư tư nhân được phê duyệt chủ trương đầu tư, với diện tích đăng ký sử dụng đất khoảng 1.697 ha, tổng vốn đầu tư 7.746 tỷ đồng.

Trong đó có 17 dự án đầu tư xây dựng khu du lịch, nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí; 2 dự án trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái; 2 dự án nuôi trồng thủy sản và 2 dự án dịch vụ khác.

Những chuyến tàu chở khách du lịch đi trên lòng hồ để thưởng lãm vẻ đẹp của hồ Hòa Bình. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Tình hình triển khai cho thấy mới có 3 dự án được đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; 8 dự án đang đầu tư xây dựng nhưng chưa hoàn thành; 10 dự án chưa hoàn thành thủ tục đất đai, xây dựng; 2 dự án không triển khai thực hiện.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra liên ngành rà soát toàn diện từng dự án, làm rõ tiến độ, năng lực nhà đầu tư và nguyên nhân vướng mắc.

Đối với các dự án chậm tiến độ kéo dài từ 8-15 năm, nhà đầu tư không có khả năng triển khai, tỉnh kiên quyết chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án, giữ nguyên hiện trạng rừng và cảnh quan thiên nhiên.

Đối với các dự án quy mô lớn, nhà đầu tư có năng lực nhưng gặp vướng mắc khách quan như giải phóng mặt bằng, tỉnh xem xét gia hạn tiến độ tối đa theo quy định; đồng thời yêu cầu nhà đầu tư cam kết tiến độ và lộ trình hoàn thiện thủ tục cụ thể.../.

Phú Thọ: Phát huy tiềm năng, tạo sức bật cho du lịch xanh vùng lòng hồ Hòa Bình Cảnh quan sông nước, hệ sinh thái núi rừng và bản sắc văn hóa các dân tộc đang tạo lợi thế để các xã vùng lòng hồ Hòa Bình phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng, gắn với nâng cao sinh kế người dân.