Phương pháp mới giúp làm chậm bệnh suy giảm thị lực do tuổi tác

Các nhà khoa học thuộc Đại học Minnesota (Mỹ) mới đây đã phát hiện phương pháp phòng ngừa mới giúp kéo chậm lại mức độ tiến triển của bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD) - nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực ở những người trên 65 tuổi.

Phương pháp mới này tập trung vào phòng ngừa và can thiệp sớm ngay khi bệnh vừa khởi phát và có thể mang lại cơ hội tốt nhất để bảo tồn thị lực cũng như ngăn AMD tiến triển thành các dạng nặng, không thể chữa trị.

Nghiên cứu cho thấy việc loại bỏ các mắt xích then chốt trong chuỗi phản ứng viêm của cơ thể sẽ giúp ngăn các dấu hiệu sớm của bệnh, như sự xâm nhập của tế bào miễn dịch xuống dưới võng mạc hay việc hình thành các mảng kết tụ (drusen) bên dưới võng mạc.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết những phương pháp điều trị gần đây đã giúp cải thiện thị lực ở các bệnh nhân bị ảnh hưởng nặng thông qua việc cấy ghép tế bào biểu mô sắc tố võng mạc (RPE) có nguồn gốc từ tế bào gốc trưởng thành với mức cải thiện chưa từng thấy trước đây ở những người mắc AMD thể khô giai đoạn muộn.

Trong nghiên cứu mới, kết quả cũng rất hứa hẹn. Bằng cách kiểm soát các cơ chế gây viêm, nhóm nghiên cứu có thể bảo vệ võng mạc khỏi các tổn thương tích lũy theo tuổi.

Hiện nay, thoái hóa điểm vàng vẫn chưa có cách chữa khỏi hoàn toàn. Giai đoạn sớm của bệnh thường không có triệu chứng nên việc phòng ngừa trở nên đặc biệt quan trọng đối với hàng triệu người có nguy cơ mắc bệnh này.

Trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu dự định sẽ kiểm tra xem liệu phương pháp chống viêm có thể không chỉ ngăn tổn thương, mà còn giúp phục hồi một phần cấu trúc thị giác sau khi bệnh đã khởi phát hay không./.

Hồi phục một phần thị lực nhờ giác mạc sinh học in 3D Sau khi được cấy ghép giác mạc sinh học in 3D, một người phụ nữ ngoài 70 tuổi đã hồi phục. Giác mạc này được in sinh học từ tế bào người và cấy ghép cho bệnh nhân bị mù giác mạc ở một bên mắt.