Quảng Ngãi: Ba người bị trôi ngoài biển, chưa vào được bờ khi bão sắp đổ bộ

Tối 6/11, lãnh đạo Ủy ban nhân dân Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) xác nhận với phóng viên TTXVN có 3 người dân đang bị trôi ngoài biển, chưa vào bờ được khi bão số 13 sắp đổ bộ vào khu vực miền Trung.

Trước đó, chiều cùng ngày, anh D.Q.C (44 tuổi) ở thôn Tây An Vĩnh vì lý do gia đình đã ra cầu cảng Lý Sơn nhảy xuống biển. Sau đó, anh L.V.S (37 tuổi) ở thôn Tây An Hải và anh P.D.Q (47 tuổi) ở thôn Tây An Vĩnh dùng thúng để cứu người nhảy cầu.

Sau khi vớt được anh D.Q.C, do sóng lớn nên cả 3 không thể chèo thúng vào bờ được. Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã huy động tàu Thành Tâm (VT0035) để tìm kiếm. Đến gần 18 giờ, do sóng to, gió lớn việc tìm kiếm phải tạm dừng.

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) theo dự báo sẽ là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 13. Đây được xem là khu vực rất nguy hiểm, tốc độ của bão đi nhanh và mạnh, nguy cơ gây thiệt hại rất lớn.

Nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, ủy ban Nhân dân Đặc khu Lý Sơn đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó với bão số 13, trong đó có các biện pháp như chằng chống nhà cửa, dự trữ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu; di dời các hộ dân có nhà không bảo đảm an toàn đến nơi trú ẩn kiên cố hoặc trụ sở cơ quan nhà nước; không để người ở lại trên tàu thuyền, lồng bè trong thời gian bão đổ bộ.

Đặc khu cũng quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, cấm tất cả các phương tiện ra biển hoạt động, bao gồm tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn, tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé và ngược lại, kể từ 17 giờ ngày 5/11/2025 cho đến khi thời tiết ổn định (theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi).

Ngoài ra, ủy ban Nhân dân Đặc khu Lý Sơn đã xây dựng phương án bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn trên địa bàn trong thời gian bão đổ bộ./.

