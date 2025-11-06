Quảng Ngãi di dời an toàn hơn 2.000 người dân vùng trũng để tránh bão số 13

Cơn bão số 13 được tỉnh Quảng Ngãi xác định dự án có cường độ rất mạnh khi vào đất liền, phạm vi ảnh hưởng rộng, nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

Trước thực trạng trên, chiều 6/11, 5 đoàn công tác của tỉnh Quảng Ngãi đã chia thành nhiều cánh, kiểm tra nắm tình hình tại các địa phương được xác định là trọng yếu.

Khẩn trương sơ tán, dời dân

Tại xã Long Phụng - một vùng trũng, có nguy cơ bị ảnh hưởng cao từ cơn bão số 13, đến chiều nay, việc di dời 2.000 người dân về đến các nơi ở an toàn hoàn thành.

Xã đã bố trí dân ở xen kẻ các nhà kiên cố trong thôn, với những trường hợp không bố trí nhà kiên cố gần thì tập trung về các điểm nhà cộng đồng thôn, nhà trường được xây dựng kiên cố.

Tại điểm tập kết ở Trường tiểu học, trung học cơ sở Đức Lợi nơi có 71 hộ dân với 235 trú tránh bão, lực lượng chức năng đã bố trí đủ lương thực, chủ yếu mỳ tôm, nhu yếu phẩm cần thiết, máy phát điện dự phòng. Ngoài ra, xã còn bố trí cán bộ chuyên môn về y tế để hỗ trợ dân trong những ngày tránh bão.

Bà Nguyễn Thị Rồi ở thôn Kỳ Tân, xã Long Phụng cho biết trước khi bão vào, chính quyền đã thông báo, kêu gọi người dân trú tại các điểm an toàn trong địa bàn. Chính quyền bố trí dân ở điểm trường kiên cố, an toàn.

Tại xã Long Phụng, trước khi bão vào, người dân cũng đã chằng chống nhà cửa. Chính quyền huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc để vận động, hỗ trợ di dời tránh bão đến các nơi ở an toàn.

Người dân vùng nguy cơ sạt lở cao được di dời đến nơi an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Trần Công Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Long Phụng cho biết xã Long Phụng có khoảng 2.000 người dân phải di dời. Hiện tại, trước khi bão vào, xã đã hoàn thành việc di dời dân. Tại các điểm tập trung dân, xã đảm bảo lương thực, nước uống, máy phát điện dự phòng. Lực lượng thanh niên, dân quân hỗ trợ dân di dời, dọn dẹp nhà cửa để giúp dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Đến kiểm tra, thăm, tặng quà các người dân tại nơi trú bão ở xã Long Phụng, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đánh giá cao sự chuẩn bị của xã Long Phụng trong việc ứng phó với cơn bão số 13 cũng như công tác di dời, hỗ trợ dân.

"Chúng tôi xác định trước, trong và sau bão đều có vai trò quan trọng như nhau. Chúng tôi đã xây dựng kịch bản hỗ trợ, di dời dân cư ra khỏi địa bàn sinh sống cũng như đưa bà con về khu vực cũ sau bão. Quảng Ngãi xác định đảm bảo tính mạng cho người dân là ưu tiên đầu tiên trong công tác phòng chống bão lụt," ông Nguyễn Hoàng Giang khẳng định.

Khi chính quyền 2 cấp vào cuộc

Những ngày qua, các cấp chính quyền cơ sở trong tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực vào cuộc, giúp dân phòng chống lụt bão. Cụ thể, tất cả 96 xã, phường, đặc khu trong tỉnh đã triển khai tốt, đúng các chỉ đạo của Trung ương và địa phương. Bão sắp vào, chính quyền tính toán di dân, tuyên truyền, vận động, giải thích để dân không chủ quan vì đây là cơn bão lớn, khác thường, phải di dân khỏi khu vực trọng yếu.

Ông Trần Công Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Long Phụng cho biết với chính quyền 2 cấp mới thực hiện, vẫn còn khó khăn khi ứng phó với bão. Tuy nhiên, xã linh động trong xử lý công việc. Trong ban chấp hành, các Đảng ủy viên sẽ phụ trách các thôn. Các chi bộ thôn đều thành lập các nhóm để thông báo công việc kịp thời cho lãnh đạo.

Đối với bão số 13, dù có khó khăn nhưng với sự đồng lòng của hệ thống chính trị cũng như sự ủng hộ bà con nhân dân, xã quyết tâm cao nhất không có thiệt hại về người, hạn chế thiệt hại tài sản nhân dân.

Có thể nói, trước cơn bão số 13 đặc biệt lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới Quảng Ngãi, chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động tốt, linh hoạt, chủ động, đảm bảo hoạt động xuyên suốt mọi chỉ đạo từ Trung ương, tỉnh đến xã.

Theo ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, hiện chính quyền cơ sở gắn liền đời sống người dân, hiểu bà con, hiểu địa bàn nên chỉ đạo sâu sát và đánh giá được tình hình để triển khai một cách tốt nhất. Giờ 96 xã, phường, đặc khu phải chủ động trong mọi tình huống với phương châm “4 tại chỗ” đặt lên hàng đầu. Mỗi chính quyền cơ sở là một chính quyền thu nhỏ để chỉ đạo toàn diện tất cả các lĩnh vực liên quan đời sống bà con.

Trong trường hợp khẩn cấp xảy ra, với tình huống đặc biệt, bất ngờ, lực lượng quân sự sẵn sàng hỗ trợ cho địa phương.

Với cơn bão số 13, tỉnh Quảng Ngãi xác định có 7 xã, đặc khu là trọng yếu, tâm của bão sẽ đi qua. Đó là Sa Huỳnh, Trà Câu, Đức Phổ, Khánh Cường, Nguyễn Nghiêm, Đặng Thùy Trâm và Lân Phong.

Chiều 6/11 các đoàn công tác của tỉnh đã đến trực tiếp tại các địa bàn trọng yếu để kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão./.

