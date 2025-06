Quảng Ngãi đảm bảo an ninh, an toàn trong thời điểm hợp nhất tỉnh

Ngày 17/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ; tổng kết công tác phòng, chống khủng bố, nhân quyền, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn, an ninh mạng năm 2024.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang biểu dương tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an, Quân đội, Biên phòng trên địa bàn thời gian qua đã phát huy vai trò là nòng cốt, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp và phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền gắn với công tác xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh trong sạch, vững mạnh, đoàn kết gắn bó mật thiết với nhân dân.

Các lực lượng đã chủ động tích cực phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khủng bố, nhân quyền, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn an ninh mạng, góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh quốc phòng, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh trong thời điểm hiện nay khi Quảng Ngãi hợp nhất với Kon Tum có diện tích lớn hơn 14.000km, đứng thứ 5 cả nước, có đường biên giới trải dài với 44 dân tộc anh em cùng chung sống.

Do địa bàn rộng lớn, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, đối tượng yếu thế dễ bị các đối tượng lôi kéo, chống phá. Điều này đòi hỏi các lực lượng phải bám sát dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, nhất là trong thời điểm hợp nhất hai tỉnh.

Lực lượng công an, quân đội, biên phòng cần tiếp tục phát huy truyền thống, bản lĩnh chiến đấu, thực hiện tốt phương châm “Công tác đảm bảo quốc phòng an ninh phải đi trước;” tăng cường phối hợp nắm theo dõi, nhận định, đánh giá dự báo sớm tình hình khu vực, trong nước, Biển Đông, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch, phản động.

Bên cạnh đó, các lực lượng cần phối hợp xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và các sự kiện chính trị quan trọng…

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, 5 năm qua, bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Nghị định 03/2019/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, lực lượng ba đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh, quốc phòng, phục vụ tốt hoạt động phát triển kinh tế, an ninh đối ngoại của tỉnh.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã tặng Bằng khen cho sáu tập thể và chín cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ./.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang tặng Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang tặng Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

