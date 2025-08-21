Quảng Ninh khai thác mạnh phân khúc khách hạng sang, có mức chi tiêu cao

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong 7 tháng năm 2025, các điểm đến, di tích, danh thắng của tỉnh đón trên 14,6 triệu lượt khách du lịch, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số đó, khách quốc tế đạt trên 2,6 triệu lượt, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 60% so với kịch bản tăng trưởng cả năm (4,5 triệu lượt du khách).

Năm nay, bên cạnh các sản phẩm truyền thống đã làm nên thương hiệu cho du lịch Quảng Ninh, tỉnh tập trung đổi mới sản phẩm du lịch theo hướng chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh, phát huy lợi thế Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, khai thác mạnh phân khúc khách hạng sang, có mức chi tiêu cao nhằm nâng doanh thu về du lịch.

Đặc biệt, nhiều dòng sản phẩm cao cấp đã được đưa vào hoạt động, tạo ấn tượng tốt với du khách, nhất là du khách quốc tế, như: Show diễn thực cảnh “Đi tìm dấu ngọc” tại hang Vũng Đục; phố đêm du thuyền trên Vịnh Hạ Long; các hành trình tham quan Vịnh Bái Tử Long, các tour khám phá đảo hoang sơ…

Đặc biệt, các tổ hợp khách sạn mang thương hiệu quốc tế như Hyatt, InterContinental Hạ Long cũng đã đón lượng khách quốc tế cao cấp đến lưu trú.

Nhận định rõ thị trường khách quốc tế cần có sự chuẩn bị sớm để tăng độ tiếp cận, ngay từ đầu năm 2024, ngành du lịch Quảng Ninh đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá kích cầu du lịch, tận dụng mọi cơ hội để khai thác tối đa thị trường quốc tế.

Các du khách Ấn Độ thích thú khi đặt chân đến Vịnh Hạ Long. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)



Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cùng các đơn vị doanh nghiệp lớn trên địa bàn đã tổ chức, đón tiếp và làm việc với nhiều đoàn Famtrip, Presstrip, các KOL từ Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), các đoàn MICE Ấn Độ, Trung Quốc đến Quảng Ninh.

Riêng thị trường truyền thống như Trung Quốc, ngành du lịch đã tích cực chủ động, tổ chức và tham gia các chương trình làm việc tại Trung Quốc và Việt Nam, với các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp tỉnh - khu, cấp địa phương của Quảng Tây, Vân Nam, Trùng Khánh.

Đồng thời, ngành triển khai quyết liệt các nội dung thỏa thuận hợp tác du lịch ký kết giữa Quảng Ninh và Quảng Tây, Trung Quốc, từ đó, từng bước khai thông tuyến du lịch đường biển Bắc Hải; hoạt động du lịch đường bộ qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, qua cặp cửa khẩu Hoành Mô-Động Trung.

Sự sôi động của du lịch tàu biển cũng mang đến lượng khách quốc tế lớn cho Quảng Ninh. Từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh đã đón gần 40 chuyến tàu biển quốc tế với gần 50.000 du khách, tăng 25% so với cùng kỳ.

Du khách đến từ nhiều thị trường Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc… Đặc biệt, lượng tàu biển du lịch đến Quảng Ninh trong các tháng Hè năm nay tăng gấp rưỡi so với năm ngoái.

Khách du lịch Trung Quốc rời tàu Piano Land tham quan Hạ Long. (Ảnh: TTXVN phát)

Dự kiến cả năm nay, Quảng Ninh sẽ đón khoảng 70 chuyến tàu biển, với gần 90.000 lượt khách du lịch quốc tế. Ngành du lịch đang nỗ lực thu hút các thị trường khách du lịch tàu biển mới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, thị trường khách du lịch quốc tế cũng gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng đến khả năng chi tiêu, lộ trình và nhu cầu đi du lịch. Dự báo thị trường khách du lịch quốc tế vẫn chưa được như kỳ vọng, nhất là một số thị trường truyền thống như châu Âu, Trung Quốc...

Bên cạnh đó, việc cạnh tranh của các điểm đến trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Lào... ngày càng gay gắt. Biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, các hiện tượng thời tiết cực đoan, khó lường, tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng đến hoạt động du lịch.

Tuy nhiên, tại Quảng Ninh, dự báo thị trường khách quốc tế cuối năm vẫn sẽ có dấu hiệu khởi sắc, tập trung vào các nước như: Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ và khách châu Âu. Đặc biệt, khách du lịch tàu biển sẽ có hướng tăng trưởng khoảng 15-20% so với năm 2024, đặc biệt có thêm khách du lịch MICE, khách tổ chức đám cưới tại Hạ Long.

Bà Nguyễn Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết để tiếp tục kết nối thị trường khách quốc tế cho những tháng cuối năm và các năm sau, ngành du lịch sẽ nỗ lực tổ chức các chương trình xúc tiến du lịch tại Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Australia...

Cùng với đó, đại diện ngành du lịch tỉnh làm việc với các hãng tàu biển để đưa Quảng Ninh trở thành điểm đến tàu biển 4 mùa.

Sở cũng chủ trương đa dạng hóa thị trường, giảm phụ thuộc vào một số thị trường nhất định, hạn chế rủi ro trước những biến cố trong khu vực và thế giới; tìm kiếm, xây dựng và phát triển thị trường khách tiềm năng; chú trọng đến nhu cầu của các nhóm đối tượng khách để xây dựng chiến lược và phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp.

Ngành du lịch đã và đang làm việc trực tiếp với các đơn vị lữ hành để thu hút dòng khách có khả năng chi trả cao là các tỷ phú, triệu phú đến với Quảng Ninh. Công tác này được thực hiện theo hướng “giảm số lượng, tăng chất lượng và tăng chi tiêu của khách”; xây dựng chương trình du lịch chuyên biệt, dành khu vực chuyên biệt, đặc thù để thu hút đối tượng khách này.

Đồng thời, Sở tham gia và tổ chức thực hiện các chương trình hội chợ, giới thiệu xúc tiến, quảng bá du lịch Quảng Ninh tại các thị trường trọng điểm quốc tế và trong nước.

Sở sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch đến Quảng Ninh qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, đồng thời, tổ chức các chương trình đón và làm việc với các đoàn khảo sát du lịch, báo chí đến tham quan, nghiên cứu./.

