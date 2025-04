Quảng Ninh: Nhanh chóng dập tắt đám cháy rừng tại thành phố Uông Bí

Ngày 15/4, cơ quan chức năng thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, trên địa bàn xảy ra 2 vụ cháy gây thiệt hại gần 3 ha rừng.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, tại khu vực tổ 17A và 16A3, khu 5A, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí người dân phát hiện đám cháy nhỏ sau đó lan dần và thông báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ gồm Công an, Quân sự, An ninh cơ sở, Kiểm lâm, đội Bãi Dài - Công ty Cổ phần Thông Quảng Ninh, Tổ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Uông Bí phối hợp với lực lượng chữa cháy Công an tỉnh Quảng Ninh cùng xe chữa cháy đã khẩn trương triển khai dập lửa.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ tích cực dập lửa, đám cháy đã được khống chế. Diện tích rừng bị cháy ước khoảng 2,8 ha gồm cây bụi, keo, bạch đàn, thông.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó, đêm ngày 12 đến sáng 13/4 cũng đã xảy ra 2 vụ cháy rừng trên địa bàn phường Đại Yên, thành phố Hạ Long và thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh). Theo thông tin ban đầu, trên 40 ha rừng bị thiệt hại, chủ yếu là cây bụi, quế, keo, thông của người dân.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh, sau bão số 3, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xảy ra hàng chục vụ cháy rừng khiến hơn 117ha rừng bị cháy. Đặc biệt, các cây gỗ bị gãy đổ chưa được thu dọn gặp thời tiết hanh khô rất dễ bắt lửa.

Tỉnh cũng đã chi ngân sách cho việc thu dọn cây gãy đổ nhưng do quá nhiều nên việc thuê nhân công không đủ. Hiện các địa phương vẫn đang tích cực thu dọn diện tích rừng bị gãy đổ và tăng cường phòng chống cháy rừng.

Thời tiết hiện nay tiếp tục hanh khô nên nguy cơ cháy rừng vẫn có khả năng tiếp diễn. Các địa phương như Ba Chẽ, Hạ Long, Quảng Yên, Uông Bí có nhiều diện tích rừng bị gãy, đổ sau bão chưa được thu dọn hết.

Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tới người dân; tăng cường việc phân vùng nguy cơ cháy rừng và phương án phòng, chống cháy rừng; tăng cường tuần tra, kiểm tra, hướng dẫn triển khai phương án phòng, chống cháy rừng, sẵn sàng nhân lực và trang thiết bị để chủ động ứng phó xử lý cháy rừng.

Khuyến cáo người dân không nên xử lý thực bì khi thời tiết hanh khô và gió to, khi xử lý cần làm đường băng cản lửa./.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Quảng Ninh điều tra, khắc phục hậu quả cháy rừng Liên quan đến vụ cháy rừng ở Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký công điện, trong đó yêu cầu Quảng Ninh điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả và phục hồi diện tích rừng bị cháy.