Quảng Trị: Nỗ lực hoàn thành con đường thi công ì ạch nhiều năm

Dự án đường nối cầu An Mô, xã Ái Tử vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, xã Triệu Phong (dự án), tỉnh Quảng Trị dài gần 6km, được phê duyệt từ năm 2017, dự kiến hoàn thành năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, do phải thi công ì ạch suốt nhiều năm.

Dự án hiện còn dang dở khoảng 200m đoạn đường dẫn lên cầu An Mô mới phía xã Ái Tử.

Cầu An Mô mới bắc qua sông Thạch Hãn nối xã Ái Tử và xã Triệu Phong, cơ bản hoàn thành từ năm 2014. Cầu An Mô cũ nằm cạnh và song song với cầu An Mô mới đã xuống cấp nghiêm trọng nên chính quyền đã cho đóng cầu này.

Những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9/2025, trên địa bàn các địa phương có dự án đi qua thường xuyên có mưa, do ảnh hưởng của các cơn bão. Những ngày có mưa, đi qua con đường dang dở này là nỗi ám ảnh của nhiều người, bởi nguy cơ mất an toàn giao thông luôn hiện hữu.

Ông Võ Quốc Bảo, xã Ái Tử cho biết khi có mưa đường dẫn lên cầu An Mô mới có nhiều vũng nước đọng, nhiều chỗ bùn đất lầy lội, mặt đường trơn trượt do dốc cao và chưa được thảm nhựa nên đất đá gồ ghề, sụt lún.

Khi trời nắng, bụi từ mặt đường bay mù mịt. Ngoài ra, mặt tuyến đường khá hẹp và giao với một đường nhánh nên nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao, nhất là vào những ngày mưa đi lại khó khăn.

Theo các hộ sinh sống gần bên mố cầu An Mô mới phía xã Ái Tử, người dân đã chịu cảnh bụi, nước đọng ở mặt đường trước nhà nhiều năm, do dự án thi công ì ạch dang dở. Người dân đã kiến nghị sớm hoàn thành dự án nhưng đến nay vẫn chưa xong.

Dự án đường nối cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, có vai trò quan trọng kết nối các xã phía Đông và phía Tây của cầu này. Hàng ngày có hàng nghìn phương tiện lưu thông qua tuyến đường này và cầu An Mô mới.

Cụ thể, người dân ở các xã phía Đông cầu An Mô mới di chuyển qua tuyến đường và cầu này, để đến chợ Ái Tử, Cụm công nghiệp Ái Tử, Quốc lộ 1A và ngược lại.

Sau khi đóng cầu An Mô cũ đóng vào cuối năm 2024, người và phương tiện lưu thông qua tuyến đường dang dở dẫn lên cầu An Mô mới tăng cao.

Từ khi dự án triển khai thi công năm 2017, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị (cũ) đã nhiều lần chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành công trình, nhưng dự án vẫn “lỡ hẹn về đích.”

Nguyên nhân là do gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng, nhất là một số hộ gần cầu An Mô mới không đồng tình mức hỗ trợ, đền bù đất và tài sản để bàn giao mặt bằng dự án.

Việc không giải phóng mặt bằng đồng bộ khiến việc thi công ì ạch, lúc có mặt bằng thì thi công, vướng mặt bằng lại tạm dừng. Đến tháng 7/2025, giải phóng mặt bằng dự án mới hoàn thành.

Ngay khi có mặt bằng, chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị khẩn trương chỉ đạo nhà thầu thi công. Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị, theo kế hoạch dự án hoàn thành cuối năm 2025.

Tuy nhiên, đơn vị đang đôn đốc nhà thầu phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/9 để hạn chế tác động của mưa lũ.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị đang đôn đốc nhà thầu, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/9 để hạn chế tác động của mưa lũ. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Ghi nhận tại công trường, nhà thầu huy động nhiều xe lu nền, máy xúc và phương tiện khác để đẩy nhanh thi công. Hiện, nhà thầu đang hoàn thành đắp nền đường và chuẩn bị rải đá cấp phối mặt đường.

Liên quan đến dự án này, năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cũ, phê duyệt Dự án xây dựng cầu An Mô mới vượt sông Thạch Hãn nối thị trấn Ái Tử cũ với xã Triệu Long cũ, huyện Triệu Phong cũ; nay cầu An Mô mới nối xã Triệu Phong và xã Ái Tử. Cầu An Mô mới dài trên 257m, rộng 10,5m, có vốn đầu tư gần 160 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2014, cầu An Mô mới chưa hoàn thành thì dự án bị cắt giảm vốn đầu tư. Để tiếp tục triển khai dự án, năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phê duyệt Dự án đường nối cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn với số vốn đầu tư 74 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh vốn đầu tư còn trên 66 tỷ đồng. Tuyến đường này có chiều dài gần 6km, dự kiến hoàn thành năm 2021.

Những hạng mục còn dang dở của Dự án xây dựng cầu An Mô mới vượt sông Thạch Hãn triển khai từ năm 2012-2014 như bêtông nhựa mặt cầu, đường hai đầu cầu được điều chuyển sang Dự án đường nối cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn để thực hiện./.

