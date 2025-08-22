Ra mắt "Cẩm nang thu hồi tài sản" phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

Sáng 22/8, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp cùng Cơ quan Phòng, chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc đã ra mắt “Cẩm nang về tịch thu, thu hồi tài sản liên quan đến tội phạm”.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện cơ quan tố tụng, chuyên gia quốc tế và nhiều tổ chức đối tác, nhằm giới thiệu công cụ nghiệp vụ mới phục vụ công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tham nhũng và rửa tiền.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, tội phạm có tổ chức ngày càng tinh vi, gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng và đe dọa an ninh chính trị - xã hội. Đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này đòi hỏi hợp tác quốc tế chặt chẽ, thay vì nỗ lực đơn lẻ của từng quốc gia. Việt Nam đã tích cực tham gia nhiều công ước quốc tế và hoàn thiện pháp luật trong nước, song thực tiễn thu hồi tài sản liên quan đến tội phạm vẫn còn nhiều thách thức.

Trước yêu cầu đó, cuốn cẩm nang được biên soạn như tài liệu thực tiễn, hệ thống hóa quy định pháp luật, hướng dẫn thủ tục và phương thức phối hợp, đồng thời lồng ghép kinh nghiệm quốc tế. Tài liệu cũng tích hợp nội dung từ Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng (UNCAC) và Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (UNTOC), giúp pháp luật và thực tiễn Việt Nam tiệm cận chuẩn mực toàn cầu.

Việc phát hành cẩm nang không chỉ mang ý nghĩa pháp lý - nghiệp vụ, mà còn khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong hợp tác tư pháp quốc tế, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về cam kết kiên quyết phòng, chống tham nhũng, rửa tiền và các loại tội phạm xuyên quốc gia./.