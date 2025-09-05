Rộn ràng ngày khai trường trên vùng đất Tây Nguyên

Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng năm học mới trên cả nước, hơn 700.000 học sinh các cấp tại 1.379 cơ sở giáo dục tỉnh Đắk Lắk và gần 809.000 học sinh tại 1.605 cơ sở giáo dục tỉnh Lâm Đồng đã hân hoan bước vào năm học 2025-2026.

Rộn ràng khai trường tại xã biên giới Buôn Đôn

Tại Trường Trung học Cơ sở Võ Thị Sáu, xã biên giới Buôn Đôn không khí chào đón năm học mới rộn ràng, sôi nổi. Đây là điểm cầu duy nhất của tỉnh Đắk Lắk kết nối trực tuyến với lễ khai giảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Trường Trung học Cơ sở Võ Thị Sáu được thành lập năm 2000. Năm học 2025-2026, trường có 12 lớp với 431 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm trên 80%. Theo thầy Thái Văn Lộc, Hiệu trưởng nhà trường, dù cơ sở vật chất thiếu, xuống cấp, trang thiết bị, đồ dùng dạy học chưa đồng bộ, nhưng thầy và trò nhà trường chào đón năm học mới với nhiều quyết tâm và kỳ vọng.

Em H’Ni Rích Niê Kđăm, học sinh lớp 9A cho biết, đây là lần đầu tiên em được dự một lễ khai giảng chung, đồng thời trên cả nước. Em là một trong số các học sinh được tặng quà vì có nhiều cố gắng vượt khó trong học tập đã tạo động lực giúp em có nhiều cố gắng hơn trong năm học tới.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên diễn ra trong bối cảnh mới, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Để đạt được những mục tiêu cao hơn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị, cán bộ, giáo viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, tích cực học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy. Đối với các em học sinh cần xác định rõ mục tiêu học tập, rèn luyện bản thân, kết hợp học kiến thức với rèn luyện kỹ năng sống, tham gia các hoạt động tập thể để phát triển toàn diện cả trí tuệ, thể chất, tinh thần và nhân cách.

Bên cạnh đó, nhà trường cần tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, kỷ cương, chất lượng, hiệu quả để nhà trường thực sự là trường học hạnh phúc...

Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục Đắk Lắk đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đổi mới phương pháp dạy học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ; chú trọng giáo dục mũi nhọn song song với đại trà; đồng thời quan tâm hỗ trợ học sinh khó khăn, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số...

Để chuẩn bị năm học mới, tỉnh đã bố trí 293 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp trường lớp, mua sắm thiết bị dạy học. Nhờ đó, tỷ lệ phòng học kiên cố toàn tỉnh đạt 87,3%; 95% trường có thư viện; 76% có phòng thiết bị giáo dục; 75% có phòng y tế học đường. Hầu hết các trường đã có sân chơi, sân thể dục, khu vệ sinh, tường rào, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt...

Không thu tiền học sinh nếu tổ chức dạy, học thêm trong nhà trường

Sáng 5/9, cùng với cả nước, hơn 800.000 học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cùng dự Lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2025 - 2026. Ngành Giáo dục Lâm Đồng cũng ban hành quy định mới về các khoản thu đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã hướng dẫn về các khoản không thu, không tuyên truyền vận động thu trong các cơ sở giáo dục. Cụ thể, các đơn vị không được thu tiền học sinh nếu tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường; không tổ chức thu tiền mua đồng phục cho học sinh trong nhà trường; Cơ sở giáo dục không được phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thu các khoản không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh như bảo vệ cơ sở vật chất của trường, vệ sinh lớp học, mua sắm máy móc, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên...

Cô giáo trẻ Nguyễn Thị Mỹ Hương dặn dò các em học sinh những điều cần thiết cho Lễ khai giảng tại Trường Tình thương, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Đồng thời, ngành Giáo dục cũng yêu cầu các cơ sở không tổ chức thu tiền phù hiệu, thẻ học sinh; tiền phô tô tài liệu ôn tập, kiểm tra; tiền nước uống của học sinh; không thu hộ các khoản thu của tổ chức, đoàn thể trong nhà trường như quỹ đoàn, đội, quỹ khuyến học, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm thân thể..

Đối với hoạt động đưa đón học sinh, trải nghiệm ngoài chương trình giáo dục là khoản thu theo thỏa thuận, các cơ sở giáo dục thống nhất với cha mẹ học sinh (nếu có nhu cầu) để thực hiện theo nguyên tắc thu đủ chi.Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cũng hướng dẫn cụ thể về các khoản thu theo quy định như thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục; thu các khoản hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; thu từ khai thác tài sản công (trong đó có căn tin, trông giữ xe); bảo hiểm y tế học sinh.

Năm học 2025-2026, toàn tỉnh Lâm Đồng có gần 809 nghìn học sinh, trong đó cấp mầm non có hơn 117.000 em, cấp Tiểu học hơn 322.000 em, Trung học cơ sở có hơn 243.000 em, Trung học phổ thông hơn 120.00 em, Giáo dục nghề nghiệp gần 4.600 học sinh.

Toàn ngành có 1.605 cơ sở giáo dục và đào tạo, tổng số viên chức và người lao động trong ngành gần 50.000 người./.

Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng năm học mới với nhiều chính sách đột phá Khởi đầu năm học 2025-2026, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh đầu tư, chính sách mới và sáng tạo giáo dục, hướng tới phát triển bền vững và công bằng trong giáo dục.