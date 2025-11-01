"Siêu sân vận động" chuẩn FIFA với sức chứa lớn nhất Việt Nam có gì đặc biệt?

Mái vòm đóng mở tự động và mặt cỏ lai là hai trong số những công nghệ hiện đại bậc nhất sẽ được tích hợp vào sân vận động có sức chứa 60.000 chỗ ngồi đạt chuẩn FIFA đầu tiên tại Việt Nam.

Sân vận động PVF, nằm trong quần thể tổ hợp thể thao dịch vụ rộng 920.000 m2, mới đây đã chính thức được khởi công tại Hưng Yên. Khi hoàn thành, đây sẽ là công trình thể thao lớn nhất của Việt Nam kể từ khi Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình được đưa vào hoạt động năm 2002.

Theo giới thiệu, "siêu sân vận động" sẽ áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến thế giới, nổi bật là mái vòm đóng mở tự động, mặt cỏ mô-đun hybrid và hệ thống kỹ thuật tích hợp thông minh đạt chuẩn FIFA. Đáng chú ý, thiết kế mái vòm đóng mở tự động hiện đại được tham chiếu từ mô hình và công nghệ của sân vận động AT&T (Mỹ), sân có mái đóng mở lớn nhất thế giới hiện nay.

Ngoài ra, sân vận động PVF cũng có quảng trường ngoài trời và bãi đỗ xe hiện đại rộng 18 ha. Sân được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, đủ điều kiện đăng cai các trận đấu World Cup và giải đấu khu vực./.