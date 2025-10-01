Thái Nguyên cơ bản gia cố, xử lý xong đoạn đê bối sông Cầu

Đến 11 giờ 30 phút ngày 1/10, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng của tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản gia cố, xử lý xong đoạn đê bối sông Cầu tại tổ 33, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 10.

Công tác ứng trực, theo dõi chặt chẽ vẫn đang được triển khai tích cực nhằm ứng phó kịp thời với mọi diễn biến phức tạp của mưa lũ.

Trước đó, do hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn kéo dài nhiều ngày, đoạn bờ đê bối sông Cầu thuộc tổ 33 phường Phan ĐÌnh Phùng bị sạt lở, khiến nước sông tràn vào, gây ngập cục bộ một số tuyến đường trong khu dân cư.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ cùng phương tiện tại chỗ để khẩn trương gia cố đoạn đê bối.

Ông Dương Văn Lượng, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng, cho biết: “Chúng tôi đã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại ở khu vực nguy hiểm, đồng thời di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Hiện phường tiếp tục duy trì lực lượng túc trực, theo dõi sát tình hình để sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến bất thường.”

Trong lúc đó, nhiều hộ dân sinh sống dọc ven sông đã chủ động di chuyển tài sản và phối hợp cùng lực lượng chức năng. Ông Dương Trung Kiên, tổ 8, phường Phan Đình Phùng, chia sẻ: “Khoảng gần 3 giờ sáng, nước trên tuyến đường Túc Duyên bắt đầu dâng nhanh và tràn vào khu dân cư, khiến chúng tôi rất lo lắng. Gia đình tôi phải khẩn trương di chuyển đồ đạc, nhờ hàng xóm hỗ trợ đưa một số vật dụng quan trọng đến chỗ cao hơn.”

Bà Nguyễn Thị Thủy, ở tổ 33 phường Phan Đình Phùng, gần khu vực đê bối bị ảnh hưởng, cho biết: “Mưa lớn làm nước dâng rất nhanh, nhưng nhờ có lực lượng bộ đội, công an và đoàn viên thanh niên đến từ sớm để gia cố, xử lý sự cố nên bà con cũng yên tâm hơn nhiều.”

Ảnh hưởng của mưa lũ không chỉ dừng ở đời sống dân cư mà còn tác động đến hoạt động giáo dục. Một số trường học trên địa bàn như Trường THPT Chuyên Thái Nguyên, Trường Tiểu học Túc Duyên, Trường THCS Túc Duyên... đã cho học sinh nghỉ học hoặc tổ chức học trực tuyến để bảo đảm an toàn cho thầy và trò.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, tình hình mưa tại khu vực thượng nguồn phía Bắc đã giảm, lũ trên sông Cầu đang có xu thế hạ dần. Lúc 9 giờ ngày 1/10, mực nước tại trạm Gia Bẩy đạt 2.738 cm, cao hơn báo động 3 là 0,38 m nhưng đang giảm chậm.

Trong khi đó, tại trạm thủy văn Chã, mực nước đạt 877 cm, cao hơn báo động 1 là 0,77 m, dự báo đạt đỉnh vào chiều cùng ngày ở mức xấp xỉ báo động 2.

Việc cơ bản xử lý xong đoạn đê bối sông Cầu bị sự cố giúp bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời tạo điều kiện để khắc phục dần những ảnh hưởng của mưa lũ, ổn định đời sống và sinh hoạt tại địa phương./.

Thái Nguyên khẩn trương khắc phục vỡ đê bối sông Cầu Ngay sau khi xảy ra sự cố vỡ đê bối sông Cầu, chính quyền địa phương cùng các lực lượng vũ trang đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp gia cố, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.