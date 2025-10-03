Thành phố Hồ Chí Minh: Ghép gan cấp cứu, cứu sống một y sỹ quân y

Ngày 3/10, Bệnh viện Quân y 175 Thành phố Hồ Chí Minh (Bộ Quốc phòng) thông tin, đơn vị vừa thực hiện thành công ca ghép gan cấp cứu đặc biệt lần thứ 9, cứu sống một Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp, y sỹ quân y bị hội chứng não gan độ 4 do nhiễm độc, nguy cơ tử vong cao.

Thiếu tá, y sỹ Đỗ Văn Công (sinh năm 1985) có tiền sử viêm gan B mạn tính, được theo dõi định kỳ và dùng thuốc kháng virus Tenofovir để kiểm soát bệnh.

Tuy nhiên, hơn 1 tháng trước, người bệnh đã ngưng sử dụng thuốc kháng virus và xuất hiện trạng thái mệt mỏi, chán ăn, vàng da.

Nhập viện tại Bệnh viện Quân y 175, các bác sỹ nhận thấy, men gan và bilirubin của bệnh nhân tăng cao, chức năng gan suy giảm nhanh chóng. Chỉ chưa đầy 2 ngày, bệnh nhân từ tỉnh táo chuyển sang hôn mê gan (hội chứng não gan độ 4 do nhiễm độc), kèm rối loạn đông máu nặng.

Các chỉ số sinh hóa cho thấy tình trạng suy gan cấp trên nền mạn, tiến triển rất nhanh, tiên lượng tử vong gần như chắc chắn.

Hội đồng chuyên môn của Bệnh viện Quân y 175 xác định, ghép gan cấp cứu là giải pháp duy nhất để cứu sống bệnh nhân.

“Tình trạng suy gan cấp của bệnh nhân tiến triển rất nhanh, đặc biệt là tình trạng nhiễm độc não mặc dù bệnh nhân liên tục được thay huyết tương và lọc máu, do vậy tiên lượng lúc đó cực kỳ xấu. Nếu không được ghép gan khẩn cấp, bệnh nhân sẽ tử vong trong thời gian ngắn”, Thiếu tá, bác sỹ Nguyễn Văn Mạnh, trưởng êkíp ghép gan chia sẻ.

Nhờ lá gan hiến tặng từ anh trai ruột, các bác sỹ Bệnh viện Quân y 175 thực hiện ca phẫu thuật lấy, ghép gan với sự hướng dẫn chuyên môn từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) - đơn vị tuyến cuối về ghép tạng trong hệ thống bệnh viện quân đội. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 8 giờ, huy động hàng trăm y bác sỹ và kỹ thuật viên từ nhiều chuyên khoa.

Sau phẫu thuật, lá gan ghép hoạt động tốt, bệnh nhân tỉnh táo sau 24 giờ, các chỉ số hồi phục tích cực và dự kiến sẽ được sớm xuất viện. Người hiến gan hiện sức khỏe ổn định, trở lại sinh hoạt bình thường.

Đại tá, Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết đây là ca ghép gan số 9 được thực hiện thành công tại Bệnh viện Quân y 175 - đơn vị còn khá non trẻ trong lĩnh vực ghép tạng. Điều này minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành vượt bậc của đội ngũ y bác sĩ ghép tạng tại Bệnh viện Quân y 175.

Nếu như ở ca ghép gan đầu tiên, đoàn chuyên gia từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hỗ trợ tới 15 chuyên gia, thì đến nay số lượng chuyên gia tham gia đã giảm dần, chỉ còn 2 chuyên gia hỗ trợ.

Đội ngũ y bác sỹ của Bệnh viện Quân y 175 đã hoàn toàn làm chủ kỹ thuật ghép gan, cả trong các ca theo kế hoạch lẫn cấp cứu.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục khẳng định quyết tâm phấn đấu trở thành trung tâm ghép tạng hàng đầu trong hệ thống các bệnh viện quân đội và khu vực phía Nam, là điểm tựa y tế chiến lược, sẵn sàng thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu và điều trị, bảo vệ sức khỏe bệnh cho nhân dân trong mọi tình huống./.

