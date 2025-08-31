Trong vòng một tuần có 5 cuộc đời được hồi sinh nhờ ghép gan

Tối 30/8, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin trong tuần cuối tháng 8, các bác sỹ của bệnh viện đã thực hiện thành công 5 ca ghép gan từ người hiến sống, giúp “hồi sinh” cho những bệnh nhân suy gan cấp, ung thư gan.

Trong 5 ca ghép gan có ca ghép gan theo kế hoạch, ghép gan cấp cứu, ghép gan từ người cho sống.

Câu chuyện về chàng thanh niên N.H.N, 19 tuổi, ở Bắc Ninh đã hiến tặng một phần gan của mình cho người cha đang suy gan cấp, hội chứng não gan độ III. Khoảng 2 tuần nay, anh N.H.V. (cha của N.H.N) thấy mệt mỏi, ăn uống kém, vàng da tăng dần, đau bụng âm ỉ. Bệnh nhân được chẩn đoán suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn tính, điều trị nội khoa tại bệnh viện tuyến dưới 04 ngày không cải thiện.

Bệnh nhân V. được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị từ ngày 13/8, tại đây được điều trị kháng sinh, bổ trợ chức năng gan, thay huyết tương 2 lần. Tuy nhiên, tình trạng bệnh xấu dần, bệnh nhân hôn mê gan được đặt ống nội khí quản ngày 21/8. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, được thay huyết tương vào ngày 22/8, điều trị tích cực.

Khi bác sỹ thông báo, tính từ thời gian hôn mê, bệnh nhân V. còn 72 giờ đồng hồ để ghép gan sau khi đã hôn mê 1 ngày. Lúc đó rất gấp, N. sau đó quyết định hiến tặng gan cho bố của mình.

Ngày 24/8, các bác sỹ đã tiến hành ghép gan thành công cho bệnh nhân N.H.V.

Em N.H.N. xúc động chia sẻ: “Hình ảnh bố hôn mê, ám ảnh trong tâm trí em. Em sợ bố sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, vì em còn chưa kịp báo hiếu cho bố. Đến bây giờ, thấy bố tỉnh lại sau ca ghép gan, em thấy hạnh phúc, xúc động vô cùng.”

Câu chuyện về nam bệnh nhân 60 tuổi, Ninh Bình, được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan tái phát đa ổ sau mổ 2 năm. Năm 2023, bệnh nhân đã phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào gan. Bệnh nhân đi khám sức khỏe định kỳ phát hiện khối u gan tái phát, không sốt, không đau bụng, không vàng da, không rối loạn đại tiện.

Phó giáo sư Vũ Văn Quang - Phó Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Gan-Mật-Tụy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết bệnh nhân được chẩn đoán ung thư gan trái cách đây 2 năm và đã được phẫu thuật nội soi cắt gan trái. Bệnh nhân kiểm tra định kỳ phát hiện tái phát u gan ở phần gan còn lại và được tư vấn ghép gan. Việc tiến hành ghép gan ở những bệnh nhân đã từng phẫu thuật cắt gan trước đó thường phức tạp và khó khăn hơn vì tình trạng dính do mổ cũ, đồng thời hệ thống mạch máu và đường mật bên trái đã bị cắt bỏ, khiến việc tạo hình và thực hiện các miệng nối trở nên đặc biệt khó khăn.

Sau ghép, sức khỏe của người nhận và người hiến diễn biến ổn định và được theo dõi đánh giá chặt chẽ.

Phó giáo sư Vũ Văn Quang cho hay 5 bệnh nhân từng đứng giữa ranh giới sống chết, giờ đang hồi phục tốt. Các ca ghép gan trong tuần qua, các bác sỹ đều lấy mảnh gan ghép từ người hiến bằng phẫu thuật nội soi để tiến hành ghép gan cho người nhận. Đây được xem là một trong những kỹ thuật mổ phức tạp nhất được thực hiện bằng phẫu thuật nội soi, đòi hỏi trình độ kinh nghiệm cao, trang thiết bị dụng cụ máy móc hiện đại, đồng bộ.

Phương pháp này đem lại nhiều lợi ích cho người hiến gan như: can thiệp ít xâm lấn giúp giảm đau sau mổ tốt hơn mổ mở, thời gian phục hồi nhanh hơn, tính thẩm mỹ cao trong khi kết quả tương đương với mổ mở.

Kể từ trường hợp phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép đầu tiên tại Việt Nam được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vào tháng 11/2021, cho đến nay, bệnh viện đã thực hiện thành công trên 90 trường hợp phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép. Trên thế giới chỉ có một số ít các trung tâm gan mật và ghép gan tại các quốc gia có nền y học phát triển như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc mới có thể thực hiện được phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép gan từ người hiến sống./.

Việt Nam ghi dấu trên bản đồ ghép tạng thế giới với ca ghép đồng thời tim-phổi Sự thành công của ca ghép đồng thời tim-phổi cho bệnh nhân suy đa tạng đã mở ra một dấu mốc quan trọng, đặt dấu mốc cho y học Việt Nam trên bản đồ thế giới và mở ra nhiều cơ hội cứu sống người bệnh.