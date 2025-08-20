Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” dự kiến sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội) từ ngày 28/8 đến ngày 5/9 là một hoạt động trọng điểm của đợt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Tại triển lãm này, Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm về văn hóa-giáo dục-khoa học-công nghệ của cả nước, tham gia trưng bày, giới thiệu chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Tầm vóc thời đại, kiến tạo tương lai,” truyền tải thông điệp “Tự hào quá khứ-Kết nối tương lai.”

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN đã phỏng vấn bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác chuẩn bị và các ý tưởng liên quan đến sự kiện quan trọng này.

- Thành phố đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Là đầu tàu kinh tế lớn của đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giới thiệu những gì tới công chúng tại triển lãm này, thưa bà?

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy: Thành phố tham gia triển lãm với phần trưng bày chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Tầm vóc thời đại, kiến tạo tương lai,” truyền tải thông điệp “Tự hào quá khứ-Kết nối tương lai” với mong muốn sẽ trưng bày, tái hiện một cách khái quát nhưng đầy đủ chiều sâu về hành trình hơn 300 năm của vùng đất Sài Gòn-Gia Định xưa cho đến nay, gắn với việc hợp nhất 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu thành Thành phố Hồ Chí Minh mới với quy mô rộng lớn, định hướng kiến tạo tương lai.

Đây là bức tranh tổng hòa giữa truyền thống và hiện đại: Thành phố Hồ Chí Minh - với trái tim miền Nam cùng sứ mệnh tiên phong, mạnh mẽ, dệt nên những chương mới của lịch sử từ chặng đường mở đất, giữ đất, dựng xây và hội nhập. Triển lãm như một cuộc hội ngộ của ký ức và khát vọng, của truyền thống và đổi mới, của hồn đất “miền Đông gian lao mà anh dũng” và tầm nhìn rộng mở toàn cầu; từ những bước chân khẩn hoang, những trang sử kháng chiến hào hùng, đến công cuộc đổi mới, hội nhập và khát vọng vươn lên.

Trong bối cảnh kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, việc hợp nhất, mở rộng không gian phát triển giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu chính là bước đi đổi mới chiến lược, khẳng định tầm nhìn phát triển một “siêu đô thị” thông minh, xanh, bền vững, mang đậm bản sắc Nam Bộ, sánh ngang các trung tâm lớn trong khu vực Đông Nam Á.

Chúng tôi mong muốn mỗi khách tham quan không chỉ nhìn thấy thành tựu, mà còn cảm nhận được tinh thần bất khuất, nghĩa tình và sáng tạo - những giá trị đã và đang làm nên bản sắc của Thành phố mang tên Bác.

Chúng tôi mong muốn mỗi khách tham quan không chỉ nhìn thấy thành tựu, mà còn cảm nhận được tinh thần bất khuất, nghĩa tình và sáng tạo - những giá trị đã và đang làm nên bản sắc của Thành phố mang tên Bác.

- Xin bà cho biết những thành tựu nổi bật nào của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được giới thiệu tại triển lãm?

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy: Chúng tôi giới thiệu thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực, nhưng có trọng tâm, nổi bật và mang tính biểu tượng:

Về kinh tế: Khẳng định vai trò đầu tàu, đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia; giới thiệu những thành tựu về công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ tài chính, logistics, thương mại quốc tế; các công trình hạ tầng chiến lược như cao tốc, metro, cảng biển nước sâu Cái Mép-Thị Vải; thành quả hợp tác vùng và quốc tế.

Về văn hóa-xã hội: Trưng bày các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể như: Đờn ca tài tử, Cải lương, hát Bội, lễ hội dân gian; hệ thống thiết chế văn hóa hiện đại; thành tựu giáo dục, y tế, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống; những mô hình đô thị văn minh, nghĩa tình.

Về khoa học-công nghệ: Thành tựu trong chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, phát triển đô thị thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo; các dự án nghiên cứu - ứng dụng phục vụ phát triển bền vững.

Về quốc phòng-an ninh, đối ngoại: Thành phố vững vàng là hậu phương chiến lược, đảm bảo môi trường an ninh, trật tự, là điểm đến tin cậy, an toàn cho hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư.

Tất cả những nội dung này được thể hiện qua cả hiện vật, hình ảnh, tư liệu, phim tài liệu và công nghệ tương tác để người xem có trải nghiệm toàn diện.

- Bà có thể chia sẻ những điểm nhấn liên quan đến các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực… mà Thành phố sẽ giới thiệu tại triển lãm này?

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy: Chúng tôi xác định văn hóa chính là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng để Thành phố phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Vì vậy, tại triển lãm lần này, bên cạnh các thành tựu về kinh tế, khoa học-công nghệ, Thành phố sẽ dành một không gian lớn để giới thiệu giá trị văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực đặc trưng, phản ánh bản sắc của vùng đất và con người phương Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh là nơi hội tụ và lan tỏa, nơi quá khứ và hiện tại đan xen, nơi giữ gìn bản sắc truyền thống đồng thời tiếp thu tinh hoa thế giới; một thành phố nghĩa tình, phóng khoáng, sẵn sàng mở rộng vòng tay đón bạn bè khắp năm châu. Đây chính là sức mạnh mềm, là bản sắc độc đáo giúp Thành phố không chỉ phát triển kinh tế mà còn khẳng định vị thế cạnh tranh về văn hóa trên bản đồ khu vực và quốc tế.

Về nghệ thuật truyền thống, khách tham quan sẽ được tiếp cận những loại hình đã thấm sâu vào tâm hồn người dân Nam Bộ như: Đờn ca tài tử - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; nghệ thuật Cải lương - “báu vật” sân khấu của miền Nam; hát Bội - loại hình sân khấu cung đình xưa được gìn giữ qua nhiều thế hệ; múa Bóng rỗi - vừa là nghi lễ tín ngưỡng vừa là nét đẹp sinh hoạt cộng đồng. Chúng tôi cũng giới thiệu hình ảnh các lễ hội tiêu biểu là Lễ hội Nghinh Ông, Lễ hội miếu Bà Ngũ Hành, Tết Nguyên tiêu ở Chợ Lớn… như những minh chứng sống động về sự giao thoa văn hóa Việt-Hoa-Khmer-Chăm.

Về văn hóa đương đại, Thành phố trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật, thiết kế sáng tạo giới thiệu nhịp sống đô thị năng động; giới thiệu các không gian sáng tạo, phố đi bộ, các hoạt động lễ hội đường phố, biểu diễn nghệ thuật ngoài trời… cho thấy một thành phố không chỉ giữ gìn di sản mà còn liên tục làm mới mình, tạo ra sức hấp dẫn đối với du khách và nhà đầu tư.

Về ẩm thực, đây là cơ hội để bạn bè trong và ngoài nước trải nghiệm hương vị đặc trưng của vùng đất Nam Bộ. Chúng tôi lựa chọn giới thiệu cả món ăn bình dị và món đặc sản cơm tấm, hủ tiếu, bánh mỳ, càphê sữa đá, gỏi cuốn, bánh xèo…

Mỗi món ăn không chỉ là sự kết hợp tinh tế của nguyên liệu và gia vị, mà còn chứa đựng câu chuyện về lịch sử, về quá trình giao lưu văn hóa, về tính cách cởi mở, hiếu khách của người dân phương Nam.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

- Xin bà cho biết về công tác chuẩn bị của Thành phố Hồ Chí Minh cho đợt tuyên truyền trọng đại này, đặc biệt là những hình thức thể hiện có dấu ấn, bản sắc riêng có của Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu?

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy: Chúng tôi triển khai đồng bộ từ nội dung, thiết kế đến công nghệ trưng bày, đảm bảo tính khoa học, mỹ thuật và hiệu quả tuyên truyền, tận dụng tối đa sức mạnh công nghệ số để thể hiện hành trình xuyên suốt từ lịch sử mở đất đến tầm nhìn tương lai, sử dụng đa dạng các công nghệ hiện đại nhằm tạo nên trải nghiệm tương tác, nhập vai (immersive) và cá nhân hóa cho khách tham quan.

Khẳng định được Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mang đến triển lãm một trải nghiệm số hóa toàn diện với các lớp nội dung có chiều sâu, khả năng cập nhật và mở rộng linh hoạt, phản ánh vị thế Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghệ-sáng tạo-đổi mới của cả nước.

Bên trong triển lãm, chúng tôi thiết kế bố cục trưng bày gồm 4 không gian chính, tương ứng với 4 giai đoạn lịch sử.

Không gian 1: Hành trình mở cõi phương Nam - tái hiện bước chân khai phá, dựng làng, lập phố, mở chợ, khẳng định chủ quyền vùng đất mới.

Không gian 2: Kháng chiến trường kỳ, thống nhất đất nước - khắc họa những mốc son đấu tranh oanh liệt chống thực dân, đế quốc, với hình ảnh, hiện vật, câu chuyện nhân chứng sống động.

Không gian 3: 50 năm xây dựng, đổi mới, sáng tạo - thể hiện tinh thần “dám nghĩ, dám làm,” vượt khó vươn lên của Thành phố và các địa phương hợp nhất.

Không gian 4: Kỷ nguyên vươn mình-Tầm nhìn tương lai - giới thiệu chiến lược phát triển Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng, hướng tới “siêu đô thị” tầm cỡ khu vực và thế giới.

Hình thức thể hiện kết hợp hài hòa giữa trưng bày truyền thống và công nghệ đa phương tiện như 3D Mapping, VR/AR, màn hình tương tác, hệ thống hỏi đáp AI… tạo nên không gian mở, thuận tiện cho người xem tiếp cận, đồng thời khơi gợi cảm xúc và niềm tự hào.

Các công nghệ số tiêu biểu được ứng dụng bao gồm: Trí tuệ nhân tạo (AI) - Trợ lý thông minh & nội dung tự động; Hệ thống AI gợi ý nội dung theo lộ trình tham quan cá nhân hóa; Ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, dịch ngôn ngữ và giọng nói đa vùng; Màn hình LED cong & LCD trong suốt (Transparent LCD); các khu vực như “50 năm non sông liền một dải” dùng scroll-up LED cong để tạo trải nghiệm tương tác thị giác đột phá; Hologram 3D - Trình chiếu lập thể; Holo có thể cảm biến theo cử chỉ người xem để tạo tương tác sống động; Tương tác chuyển động (Motion Sensing) & Cảm biến AI; Tích hợp nhận diện khuôn mặt hoặc đám đông để điều tiết âm thanh/ánh sáng theo lượng khách; Công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR); Thiết bị VR hoặc ứng dụng AR trên điện thoại; Dòng chảy thông tin tương tác.

Bên cạnh các nội dung trưng bày trong nhà, Thành phố đặc biệt chú trọng thiết kế không gian ngoài trời với những điểm nhấn mang tầm biểu tượng, nhằm tạo dấu ấn thị giác và cảm xúc mạnh mẽ.

Trên nền bản đồ hoa khổng lồ mô phỏng Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng, chúng tôi bố trí 168 vị trí gắn với các biểu tượng tương ứng với 168 phường, xã, đặc khu mới - mỗi biểu tượng gắn liền một nét đặc trưng hoặc hình ảnh tiêu biểu của địa phương đó. Cách làm này vừa thể hiện tính toàn diện, vừa gửi thông điệp về sự gắn kết, đồng lòng trong một chỉnh thể đô thị thống nhất.

Một điểm nhấn nữa là khinh khí cầu - biểu tượng cho tầm nhìn đổi mới, khát vọng vươn cao và vươn xa. Từ khinh khí cầu, người tham quan có thể phóng tầm mắt bao quát toàn bộ không gian triển lãm, chiêm ngưỡng “non sông gấm vóc” thu nhỏ dưới dạng hoa và cảnh quan nghệ thuật. Hình ảnh này vừa gợi nhớ truyền thống Đường hoa của Thành phố, vừa mở ra cảm hứng về một đô thị hiện đại, hội nhập, kết nối với thế giới.

Tất cả được kết hợp với các công trình biểu trưng như: Bến Nhà Rồng, chợ Thủ Dầu Một, hải đăng Vũng Tàu, giàn khoan BK21, và các gian hàng giới thiệu ẩm thực - sản phẩm đặc trưng. Không gian mở, khoáng đạt, giàu tính thẩm mỹ, kết hợp ánh sáng, màu sắc và công nghệ trình chiếu sẽ biến khu vực này thành “điểm hẹn” văn hóa-du lịch hấp dẫn, lan tỏa mạnh mẽ trên truyền thông và mạng xã hội.

- Thông điệp của Thành phố Hồ Chí Minh khi tham gia giới thiệu tại triển lãm là gì, thưa bà?

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy: Thông điệp đó là: Thành phố Hồ Chí Minh - Trái tim miền Nam, nơi hội tụ tinh hoa, ý chí và khát vọng Việt Nam; anh dũng, kiên cường trong chiến đấu; tiên phong, sáng tạo trong kiến thiết; sẵn sàng cạnh tranh và vươn tầm ngang hàng với các trung tâm lớn của khu vực và thế giới.

Chúng tôi muốn khẳng định rằng với truyền thống hơn 300 năm khai phá và hội nhập, Thành phố Hồ Chí Minh chưa bao giờ dừng lại trước bất cứ thử thách nào. Từ một đô thị trẻ trên vùng đất mới, trải qua bao biến động lịch sử, nơi đây đã trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm văn hóa-giáo dục-khoa học-công nghệ hàng đầu, đóng góp to lớn vào sự nghiệp thống nhất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng - kết nối sức mạnh của Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu - đang đặt cho mình một tầm nhìn và sứ mệnh mới: Xây dựng một “siêu đô thị” thông minh, xanh, bền vững, có năng lực cạnh tranh quốc tế cao, trở thành trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, logistics, công nghiệp công nghệ cao của khu vực Đông Nam Á.

Đây không chỉ là khát vọng phát triển kinh tế đơn thuần, mà còn là cam kết của Thành phố đối với cả nước: tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, là động lực tăng trưởng, nơi thử nghiệm và lan tỏa những mô hình đổi mới, là “bàn tay mở” kết nối bạn bè quốc tế đến với Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không chỉ là điểm đến của cơ hội, mà còn là nơi kiến tạo xu hướng, dẫn dắt hợp tác và phát triển.

Triển lãm lần này không chỉ là dịp giới thiệu những thành tựu đã đạt được, mà còn là cơ hội để Thành phố khẳng định về bản lĩnh, trí tuệ và tầm vóc của Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới: Sẵn sàng cạnh tranh-Tự tin hội nhập-Quyết tâm vươn tầm thế giới./.

